諷綠貪腐、專政、愛粉味　趙少康：國安人員守萬里工寮不覺得被羞辱？

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（22日）表示，他跟總統候選人侯友宜擁護中華民國，國民黨也絕非親中政黨，是永遠反共，他們主張兩岸建立軍事溝通機制，我方也做長期的備戰，但備戰要嘗試和平的可能，侯康當選，有信心兩岸一定不會對撞。趙少康說，民進黨執政8年，除抗中、仇中外，常說清廉勤政愛鄉土，「我真覺得，現在是貪腐、專政、愛粉味」，而國安人員跑去萬里保衛工寮呢，想想看，不覺得很羞辱嗎？

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

2024副總統候選人電視政見發表會22日晚在公視登場。趙少康在第二輪發言表示，他認同民眾黨副總統候選人認為經濟的重要，所以侯友宜已說當選要組「經濟內閣」，扯一大堆沒有用，而是要把老百姓經濟用好；對於民進黨不肯推不在籍投票，趙質疑民進黨對選民沒信心，而2050淨零家園，他認為民進黨做不到，蔡英文若卸任後不管，幹嘛訂定這個，這帳不知道找誰算。

對於民進黨副總統候選人蕭美琴剛提到他曾說民進黨執政，中華民國會滅亡，趙少康說，他講這不是開玩笑，他講這非指民進黨，也曾對時任國民黨主席李登輝講。民進黨說中華民國國旗在總統府每天升旗，但其實在民進黨執政的地方，很多不升國旗，國民黨執政地方升國旗的比較多。

趙少康表示，民進黨黨綱就是台獨黨綱，難道台獨是要保衛、支持中華民國嗎？所以他常說，民進黨跟中共一樣都想消滅中華民國，只是民進黨現在被逼急了，才講中華民國台灣，借殼上市，遂行台獨主張，要不然連葛來儀等學者，要民進黨總統候選人賴清德凍結台獨黨黨綱。趙少康強調，蕭美琴剛說要守護中華民國，他有點不知道今夕何夕。

趙少康表示，他跟侯友宜是真正擁護中華民國，有名有實，賴清德跟蕭美琴是淘空中華民國，有名無實。國民黨絕非親中政黨，是永遠反共，是捍衛中華民國的政黨。

對於共機天天踰越中線，趙少康說，民進黨不了解共產黨，這是民進黨對不起人民地方，即使美中衝突，美總統拜登還是希望跟中國國家主席習近平見面。國民黨主張兩岸要建立軍事溝通機制，避免誤判、建立互信，共機不要再踰越中線，山東艦不要再繞到台灣東方。

趙少康指出，國民黨在朝在野，從來沒放棄做軍事的準備，潛艦也是前總統馬英九開始；面對大陸威脅，他跟侯友宜主張要有長期的備戰，但備戰要嘗試和平可能、和平管道，侯康當選，兩岸一定不會對撞，不會一觸即戰，這他們有信心。

趙少康更提及，國安人員跟憲兵選擇這職業的初衷，就是保衛中華民國，怎會跑去萬里保衛工寮呢？想想看，不覺得很羞辱你們嗎？民進黨執政8年，除抗中、仇中外，常說清廉勤政愛鄉土，「我真覺得，現在是貪腐、專政、愛粉味」。

針對經貿，趙少康說，他主張除南向，還要注意印度、中東、非洲市場，而蔡英文說自己當選要取消ECFA，結果沒有取消，最近還說不應該取消，是說一套做一套。趙強調，大家放心，民進黨成諾的社會福利，國民黨執政一定保留，還會加碼。