集集鐵道半馬開放報名　活動大使林義傑、宋城希邀民眾享風光美食

▲集集鐵道半馬開放報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鐵道半程馬拉松活動受疫情影響停辦4年，在民眾熱烈期待下將於明年3月復辦，活動報名即日起正式啟動受理報名；南投縣政府特地邀請超馬好手林義傑、越野活力女星宋城希、格鬥天王張景雄共同代言，歡迎全國民眾到集集小鎮路跑暨輕旅行，感受小鎮古韻人情、品嘗在地農產美食。

「2024集集鐵道半程馬拉松報名啟動記者會」今日下午舉辦，南投縣長許淑華與集集鎮長吳大村贈送集集特產香蕉給活動大使林義傑、宋城希、張景雄，，縣議員林儒暘、簡千翔、集集鎮民代表會主席陳雅雯、副主席魏國州及多位代表、里長也都到場參與，並一同以手舉牌啟動活動序幕。

許淑華說，集集小鎮也是觀光大鎮，除了文化古韻，更受自行車友或是路跑者青睞，吳大村4年前擔任代表時發起集集鐵道半程馬拉松，把低碳旅遊融入生活中、將運動結合在地農特產和觀光工廠推廣，深受好評；吳大村表示，此次賽事分為三個組別：21公里、12公里、5公里，適合挑戰自我、呼朋引伴以及親子同樂，此次賽道補給也以集集在地生產的香蕉等食材為主，降低運輸排碳量，也讓更多參賽者可以吃到在地特色食物。

林義傑也現場分享長跑補給經驗及香蕉製成的美食，強調香蕉不僅好吃更能防抽筋，是跑者的親密夥伴，宋城希也分享自己在集集觀光工廠的手作乳液，直言DIY過程非常有趣；鎮公所指出，此次活動提供選手環保紀念杯，完賽獎牌也以木質製作嵌入賽事LOGO呈現，為鼓勵素人選手，將贈送在第75分鐘、101分鐘、114分鐘後第一位進入終點的選手一串香蕉，這些神祕數字分別代表百年集集車站位於民生路75號、在101年前1月14日誕生。

活動自即日起開放報名至12月28日，跑友可至賽事官方報名網頁（https://bao-ming.com/eb/content/5809）報名，如於報名截止日前限額已滿，則不再接受報名。