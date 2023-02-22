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4部片告937次　林義傑轉行被控「著作權蟑螂」：我不服

▲▼台灣超馬好手林義傑(中)被控轉行違法抓盜版，她出庭反批檢方草率起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣超馬好手林義傑(中)被控轉行後涉違法抓盜版，他出庭反批檢方草率起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台灣超級馬拉松好手林義傑被控涉轉行「著作權蟑螂」，結合律師、會計師與離職警員利用P2P軟體，幫影視公司設局抓盜版，短時間對分享網友提告逾900案，企圖逼付錢和解，更癱瘓警方辦案資源引發怨言，林男等6人被依違反《律師法》等罪嫌起訴。台北地院21日首度開庭，林義傑當庭表示類似案件已有無罪確定前例，檢察官調職前執意草率起訴他，「我感到非常不服！」法官諭知4月18日下午再開庭。

北院開庭時，檢方以投影片細數林義傑(已改名林瀚駩)6人犯行，跳脫以往單向連線侵權網站伺服器下載盜版影片模式，改從對岸侵權網站下載「影片種子」，如同其他P2P軟體用戶一樣開啟種子後，可從全世界存有相同影片的用戶電腦下載檔案，同時扮演上傳者，取代昔日侵權網站的伺服器角色。

檢方指林義傑6人透過P2P軟體可紀錄所有下載者IP、下載時間與進度等資訊的特性，掌握其他用戶下載盜版影片的位址，共犯離職警員邱志偉與許仁泰專責蒐證，每天可取得數十個到100多個IP，由共犯陳鼎言做成報表後，交給共犯律師鄭遠翔與張躍騰分頭報案提告與索賠。

檢方指控，林義傑於2021年7月成立「真相公司」，聽從共犯律師建議與規劃，向2家影視公司取得形式上的專屬授權，規避《律師法》相關規範以掩護專抓盜版的行為，目的是賺取索賠或和解金額的8成款項，但林男6人光是《金派特務》、《疾凍救援》等4部影片專屬授權期間，不到9個月就提告937件，濫用司法制度癱瘓警方辦案資源。

檢方批林男6人「告後不理」，不但不以提告人身分協助警方查明侵權事由，遇到警方質疑與抱怨時，林男等人還請律師向警方督察系統陳情告狀。檢方強調，並沒起訴林男6人涉嫌製作「影片種子」拋餌釣魚，但6人以專屬授權為幌子，實際上是撒網抓盜版牟利。

林男6人出庭都否認犯罪，林男開庭前短暫受訪表示，前半輩子都在運動競技上面，轉換跑道確實是不同人生歷練，本案「希望司法可以還我清白」。開庭時，林男解釋和本案影視公司因發行影片合作超過14年，不是為抓盜版而短期合作，他並強調類似本案的情形，已有無罪確定前例，但承辦檢察官調職前執意草率起訴他，「我感到非常不服！」

本案共犯鄭遠翔曾任檢察官，他說擔任公職期間辦過此類案件，抓盜版用P2P蒐證應該不違法，即使和解率偏低，仍可遏止下載歪風，林男找他諮詢時，也強調不是為了賺錢，而是想維護電影同業權益，公司提告900多件是實實在在的盜版侵權案，更沒有用案件塞爆檢警的意圖，完全是檢察官的欲加之罪，「難道為了體諒檢警，就可以視而不見？」

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