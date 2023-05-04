快訊／幕後助林義傑扮著作權蟑螂！律師認罪又改口　檢追加起訴

▲超馬好手林義傑(中)被控違法抓盜版案正在台北地院審理中。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署去年9月起訴超馬好手林義傑涉嫌著作權蟑螂案，將電影放到P2P網站，誘捕網友下載後，再提告937件侵權案，涉當著作權蟑螂，經檢察官起訴後，正由法院審理中，而當初被認定協助犯行的律師鄭伊鈞及代打出庭的助理陳駿璿原本認罪獲緩起訴，但因拒繳18萬元處分金，台北地檢署4日改依違反《律師法》包攬訴訟等罪，追加起訴2人。

台北地檢署2022年起訴指出，拍過紀錄片《一萬公里長征》的林義傑(改名林瀚駩)，因為就讀政大法律研究所在職專班，得知有影視公司會委託他人用bt分享軟體抓盜版，根據IP位置提告進而要求網友支付和解金，獲利頗豐，因此透過經營科技公司的許仁泰介紹，找曾任檢察官的律師鄭遠翔諮詢。

鄭遠翔提醒這樣抓盜版有違反《律師法》問題，但仍協助謀劃，林義傑再徵詢台大EMBA專班同學張耀騰律師等人意見後，製作簡報資料，向威視公司推銷查緝盜版業務。2021年7月間，林義傑成立「真相智財顧問公司」，簽約取得威視授權《金派特務》、《角落小夥伴電影版》、《倒數反擊》等17部影片授權，9月再向香港甲上公司取得《疾凍救援》授權。

接著林義傑找專人上傳影片到大陸的網站，誘使網友使用P2P下載，再找合作律師寫告訴狀，總計2021年8月到2022年4月為止，對下載影片的網友提告937件，其中25件和解，獲利約80萬元，檢察官最後依包攬訴訟、違反《律師法》等罪起訴林義傑等6人。

當時負責南部訴訟業務的另名前檢察官、律師鄭伊鈞，以及代理出庭的陳駿璿，合作的余姓會計師等3人，因認罪獲得緩起訴處分，條件是各繳庫18萬元，沒想到鄭伊鈞和陳駿璿為了證明清白，都不繳錢，檢察官日前決定撤銷緩起訴處分，另簽偵字案調查後，決定將鄭、陳都追加起訴上法院。