▲德國男花蓮自駕「落石砸爛車」嚇壞！山區訊號弱 靠LINE才獲救。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣警察局20日接獲一名德國籍遊客報案，稱他開山路時遭落石擊中，勤務指揮中心隨即轉接外事科受理英語電話報案，前往現場協助該名遊客，所幸整起事件並未造成人員傷亡。

花蓮警察局於20日接獲德國籍旅客Robert電話報案，表示他行駛在山路上時遭落石擊中需要協助，但因語言不通，經警察局勤指中心轉接外事科受理英語電話報案，最後請遊客透過LINE回傳山區周遭景觀來確認事故位置，這才成功派員前往現場處理。

員警趕抵現場，所幸整起事件並未造成人員傷亡，僅有車損，隨即繪製事故現場圖並進行道路障礙排除，因遊客事發後驚魂未定，外事警員陳奕涵除協助案件通譯外，並關懷平復當事人心情及協助聯繫該租賃車輛承保保險公司派遣拖吊車上山協助車輛拖吊善後。

遊客表示，自己獨身來台灣旅遊，途經中橫公路深感其景色奇美壯麗，但因突然遇到落石事件感到相當驚慌失措，且當下因山區訊號微弱，嘗試多次撥出求救但無法成功通話，無法表達確切位置，最後透過通訊軟體傳送現場周遭景觀給外事警察後才獲救，對警方的即刻救援大表讚許。