傅崐萁正式投入選戰！冒雨於花蓮吉安沿街徒步拜票

▲立委候選人傅崐萁。（圖／傅崐萁競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

「委員加油！我們力挺你進入立國會！」3號立委候選人傅崐萁在第十屆立委會期結束後，正式投入選戰，昨日下午從吉安鄉黃昏市場出發，沿中華路一路往花蓮市中山路，展開地毯式掃街拜票行動，沿途鄉親熱情高呼：「傅崐萁凍蒜！」進國會為花蓮鄉親打通國道六、蘇花安、花東快，讓東台灣的後山翻轉為前山。

由於立法院會期直到前（19日）天正式結束，傅崐萁昨天才能正式啟動掃街行程，下午在吉安鄉長游淑貞、花蓮縣總工會理事長陳光火、郭仁添等多位代表及村（里）長陪同掃街，先後來到黃昏市場，逐一向攤商和鄉親們誠摯懇託惠????一票，支持3號立委傅崐萁、3號總統侯友宜。

昨天傍晚，傅立委率團隊沿著吉安鄉中華路荳蘭橋，一直走到花蓮市中華路與中山路口，雖然細雨綿綿，路程長達3.5公里，沿途走了兩個小時，逐一向商家、住戶拜訪誠摰懇託，把握每一刻與鄉親握手的機會，沿途加油聲、凍蒜聲不斷，感受到滿滿花蓮鄉親的溫暖，絲毫未受寒雨的影響，直到晚間八時多才結束。

途中，有位年邁的老婦人，見到傅崐萁立委主動前來握手致意，溫馨提醒老婦人天氣冷要保好保暖，頓時令老婦人感動落淚，親切握著立委的雙手用台語回應：「你要加油，我們家人都會支持你！」，更有在地年輕人主動要求合照，要傅崐萁不畏抹黑，為花蓮堅持。

今天一大早六點多，傅立委在花蓮縣長徐榛蔚的請假陪同下，先赴果菜市場和三角市場掃街拜票，接著馬不停蹄前往慶豐、仁里、重慶及市八等市場，在縣議員吳東昇、花蓮市長魏嘉彦、花蓮市代表會主席李振偉、副主席黃達祥及多位里長與市場主委等人陪同，向每一位辛勤的市場職人及攤商致敬。

沿途有熱情的攤商送上象徵凍蒜的蒜苗，也有象徵包中的粽子，還有白蘿蔔好彩頭，更有一整籃大吉大利的的橘子；各類攤商，見到前來拜票的傅崐萁立委，紛紛伸出雙手緊握，甚至熱情高喊：「委員加油！、「我們需要你」，花蓮建設才會好，百姓才能大發展！」攤商的熱情支持，令傅立委深深感動，溫暖滿滿，更激勵他前進的鬥志。

「傅崐萁當選，就是花蓮人當選！花蓮對外交通才會打通！」移居花蓮三十多年的大學退休的蔡系主任説，崐萁擔任四屆立委兩屆縣長至今，真心為花蓮付出二十多年，不論是在交通、教育、觀光、城市治理，讓花蓮皆有長足進步，對花蓮貢獻良多，這是花蓮不可多得的國會戰將。

蔡系主任還說，如果當年沒有傅縣長的堅持，和國民黨中央執政，花蓮不會有現在的蘇花改。花蓮需要的蘇花安，民進黨政府搞了七八年，現在還看不到成果。講到花東快還被民進黨的立委投反對票，真不知道有沒有同理心? 更別說是國道六號，如果政府有心，就必須立即做。

資深的觀光業者說，兩岸在民進黨的執政與意識型態操弄之下，但將台灣帶進兵凶戰危的險境，就連大陸中止ECFA關稅減讓，對台灣將造成重大衝擊。一旦產業出走，也會間接衝擊青年的未來就業市場。因此，會全力支持傅崐萁進入立法院，為花蓮爭取更多建設發展，協助總統侯友宜，共同翻轉臺灣，讓青年有未來。