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「AI換臉」扮中國公安詐億元！花蓮民宿變公安辦公室　32嫌遭起訴

▲▼花蓮詐騙技團利用「AI變臉技術」逃避追緝，詐騙得手1億164萬餘元。（圖／翻攝自記者柯政誟）

▲花蓮詐騙技團利用「AI變臉技術」逃避追緝，詐騙得手1億164萬餘元。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、郭玗潔／花蓮報導

檢警調聯手破獲，有詐騙集團承租花蓮民宿當詐騙機房，將民宿布置成中國公安辦公室，由詐騙集團成員穿上全套公安制服，以「AI深偽（Deepfake）變臉技術」和香港民眾視訊，共詐騙1億164萬餘元。檢調將涉案林姓主嫌等32人依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪嫌起訴，請法院從重量刑。

▲▼花蓮詐騙技團利用「AI變臉技術」逃避追緝，詐騙得手1億164萬餘元。（圖／翻攝自法務部調查局）

檢方表示，林姓等三主嫌從去年8月起成立詐騙集團，於花蓮承租多處民宿、農舍當詐騙機房，將20多名成員分工成一線行銷、二線客服、三線電話詐欺，並各以7%、8%、8%比例分贓得手詐騙金額。該集團提供詐騙課程訓練，若一線人員對詐騙教戰手冊模擬問答沒背熟，還會被罰寫心經。

檢方指出，詐騙集團先由一線人員假扮香港中聯辦職員，打電話向香港民眾謊稱個資外洩，需向北京公安局報案，再由二線人員假扮公安，以「Deepfake變臉技術」和民眾視訊，誆騙民眾帳戶涉洗錢，要求提供「資金公證」自證清白，並製作假筆錄，最後轉由三線成員詐騙金錢，共得手1億164萬餘元。

▲▼花蓮詐騙技團利用「AI變臉技術」逃避追緝，詐騙得手1億164萬餘元。（圖／翻攝自記者柯政誟）

檢警調動員百人，於今年8月17日破獲位該集團位於花蓮縣壽豐鄉的民宿機房，現場逮補林姓主嫌等人，發現民宿房間被裝潢成中國公安的辦公室，還有全套公安制服、中華人民共和國刑事逮捕令，另查扣手機、AI變臉程式、視訊設備、教戰手冊，全案訊後依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪，起訴林姓主嫌等32人，移送法院審理。

▲▼花蓮詐騙技團利用「AI變臉技術」逃避追緝，詐騙得手1億164萬餘元。（圖／翻攝自記者柯政誟）

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