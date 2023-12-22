動物園企鵝冷到打哆嗦？腳丫不敢著地　吉林氣溫如「冰箱冷凍」

記者廖翊慈／綜合報導

大陸中央氣象台昨（21）日持續發布低溫黃色警報，黑龍江及內蒙古中東部等地最高氣溫不足零下18℃，如冰箱的冷凍層，而吉林部分地區也在22日加入這行列。長春一網友上傳一段動物園的影片稱，企鵝也冷到直打哆嗦，不斷甩頭。

據《海峽網新聞》報導，今年冬天雖然將會是一個「暖冬」，但氣溫跌宕起伏更加明顯、劇烈，冷空氣、寒潮接連不斷，尤其是大陸北方不斷創下低溫新紀錄。預計今明兩天，大陸南方多地氣溫也將降至近期最低點，超過20個省份將體驗冷如「鑽冰箱」的感覺。

▲網友上傳一段影片稱，動物園內的企鵝冷到打哆嗦。（圖／翻攝自微博）

一段網友在長春動物園所拍下的影片引起熱議。畫面中配字表示，企鵝被凍得直打哆嗦，還不斷地搖頭、抖動身子，甚至腳丫都不敢著地，一旁的旁白寫著，「無處安放的腳丫子，媽媽我們回南極，動一動會不會暖和一點。」讓不少網友笑稱，「冷到連企鵝都受不了了。」

不過，企鵝主要生活在南極，牠們的身體適應了極端低溫的環境，且擁有密集的羽毛、厚實的皮膚，和一層特殊的油脂，能夠有效地保持體溫。總體而言，企鵝對寒冷的適應能力相當高。若在動物園看到企鵝表現出類似哆嗦的行為，可能是因為氣溫與牠們原本習慣的環境有所不同，或者出於其他因素。