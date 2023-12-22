莊銘淵風雨無阻堅持「騎腳踏車拜票」！林德福冬至吃甜、好運連連

記者施怡妏／綜合報導

寒流來襲，入夜後將有第2波低溫，今夜（22日）到明天清晨，各地低溫10到13度，不過，再冷的風雨，也阻擋不了新北第9選區民進黨立委候選人莊銘淵的熱情，今日仍騎著腳踏車宣傳，一早也在橋頭跟大家問好，讓新北第9選區的選民看到他的用心；民進黨候選人林德福，則祝大家冬至快樂，也提醒選民記得穿暖。

選前倒數一個月，莊銘淵發起「永和千鄰千里行」活動，每天都會騎著腳踏車，馬拉松式掃街拜票，目標是騎1000公里，用工兵精神達成最極致的陸戰宣傳，今天寒流來襲，天空還下著小雨，他無畏風雨，依然騎著腳踏車，「謝謝冒著雨替我們打氣的朋友，你們的鼓勵是寒風中的暖流，讓我們更有信心邁向勝利！」

莊銘淵也堅持，每天早上上班時間在橋頭與大家問好，希望選民可以感受到他想翻想永和的決心，「讓我進入國會為永和爭取福利，我們一定會用盡百分之百的心力為台灣服務，懇請大家幫忙多多轉貼分享，力拚總統當選、國會過半」。

今年力拚連任的林德福，PO出可愛的漫畫圖，祝大家冬至快樂，「今天是冬至~吃一口甜甜、好運連連」，也貼心提醒要注意保暖，「請大家要穿得保暖~保重身體」。

台灣維新的陳愷寧持續關注交通安全，今年7月，在景平路、安樂路口，一位太太過馬路時被汽車撞，「她和我同年，才28歲就這樣失去生命，我完全不敢想像」，於是召開記者會，呼籲政府正視系統性交通暴力，要求改革「駕訓制度」，區隔駕駛與「行人時相」，

陳愷寧提倡「人本交通」，人車時相區隔，行穿線縮短，都能解決問題，好的交通環境，是讓所有用路人都能受益，「馬路上沒有誰是帝王，無論人車，在自己的路權範圍都應該能，安心前進，平安回家」。