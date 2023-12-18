快訊／遭控行賄助郭董衝連署　羅廷瑋辦公室主任踢館反被轟

記者游瓊華／台中報導

立委選舉倒數26天，台中市第六選區（中西東南區）選情膠著。藍綠互相爆料，今天民進黨候選人江肇國北上召開記者會、指控國民黨立委候選人羅廷瑋的辦公室主任石國勳，涉嫌用「1張300元」方式，幫鴻海創辦人郭台銘買連署書，還秀出錄音檔、Line群組對話截圖等證據。

▲遭控涉行賄助郭董衝連署，國民黨立委候選人羅廷瑋主任石國勳到對手服務處踢館反被轟。（圖／記者游瓊華攝）



羅廷瑋上午先發布聲明回應與他無關，明顯與石國勳切割，也嗆整起事件是烏龍爆料。下午石國勳無預警前往江肇國服務處下「挑戰書」，未料反被江肇國服務處人員反轟「犯罪請自行找地檢署說明！」結果石國勳反落荒而逃。

▲石國勳今天下午突然到江肇國服務處下挑戰書，江陣營播放《我姓石》夯曲反制。（圖／記者游瓊華攝）



石國勳則表示，明天將前往地檢署提告，至於到江肇國服務處下挑戰書，是羅廷瑋競總內部團隊討論之後的結果。另外，媒體追問，關於江陣營提出的錄音黨證據以及LINE對話截圖等，石國勳都無正面回應，僅強調一切由司法調查中。

江肇國陣營不滿石國勳到服務處開記者會動作，認為極度挑釁，還搬出2大台音響播出抖音夯曲《我姓石》反制，還廣播「羅廷瑋涉幫郭台銘連署，涉犯交付賄賂罪刑」。江陣營工作人員私下透露，對手行為太過離譜，痛批「選舉選成這樣太誇張」。

▲江肇國陣營出示LINE對話截圖，控對手羅廷瑋主任涉嫌賄選幫郭台銘衝連署書的對話截圖。（圖／江肇國陣營提供）



民進黨團今天上午舉行「國民黨買連署，錄音檔大公開」記者會，立委候選人江肇國爆料，今年10月，羅廷瑋的前主任就已經利用里民施打流感疫苗時，開始進行郭台銘連署說明會，不僅如此，他更接獲羅團隊內部幹部爆料，指羅廷瑋的幹部石國勳在從事連署賄賂的行為。

江肇國會中公布一段錄音檔，錄音檔中石國勳指出「他其實就是給你3萬塊，然後他請你、委託你去做連署的動作，那就有點像業務，業務要有業績，業績就是希望我給你3萬塊，你能夠幫我簽100份回來」。

江肇國也秀出Line截圖證據，包括羅廷瑋幹部告訴群組裡的人，已經得到郭辦的授權，也要求民眾在4個不同時段到特定地點，繳交姓名、生日、身分證字號、地址、帳戶號碼等資料，以利發放報酬，而且還要求大家每天回報件數，繳交資料的地點更是羅廷瑋之前服務處的隔壁。

此外，江肇國砲轟羅廷瑋不可能不知情，要求羅廷瑋說清楚，是否知情？是否受意等問題。