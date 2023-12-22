北韓新蓋1座核反應爐　國際原子能總署「推測已啟用」提煉核武材料

▲國際原子能總署認為，北韓第二座新的核反應爐已經啟用。圖為北韓領導人金正恩18日攜女兒金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

聯合國國際原子能總署（IAEA）21日表示，有鑑於近期監測到的暖水排放，北韓（朝鮮）寧邊核子設施的一座新的反應爐似乎已開始了首度運轉，過去多年來，北韓一直使用寧邊一座5兆瓦核反應爐的用過核燃料（乏燃料）來生產鈽，但這項觀察意味著，北韓又新增了一處可提煉出用於製造核武的鈽的潛在來源。

根據路透社報導，IAEA表示，自10月以來，機構觀察到寧邊一座更大的輕水反應爐的冷卻系統有大量的水排出，這表明核反應爐正在進行調整測試。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）聲明指出，最近跡象顯示排出的水是溫暖的，「溫水的排放表明，反應爐已經達到臨界狀態，代表反應爐中的核連鎖反應可以自行維持。」

▲北韓18日試射洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／CFP）

報導指出，自2009年平壤當局驅逐IAEA視察人員以來，IAEA一直無法進入北韓，只能藉由衛星影像來觀察。葛羅西表示，如果無法入境，機構就無法確認反應爐的運作狀態。他還表示，如同所有核反應爐一樣，輕水反應爐可以在輻照燃料（irradiated fuel）生產鈽，並在後續處理過程中分離出鈽，因此北韓核計畫的進展令人擔憂與深刻遺憾。

美國加州「詹姆斯•馬丁防核擴散研究中心」（J James Martin Center for Nonproliferation Studies）的研究人員也得出結論，這座輕水反應爐極有可能已開始運轉，且對於北韓而言很可能是「一處重要的核材料來源」，被用於遭到聯合國安理會決議禁止的北韓核武計畫之中。

▲金正恩11月21日視察軍事偵察衛星發射。（圖／路透）

華府非營利智庫「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）今年4月一份報告指出，北韓這座更大的輕水反應爐「可能會讓鈽的產量，以每年約20公斤的速度激增，速度是鄰近小型反應爐的4到5倍」。研究得出的結論稱，北韓可能擁有31到96枚核彈頭，一切取決於正在建造的設備類型和使用的燃料。