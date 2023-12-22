寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

記者洪巧藍／台北報導

入冬首波寒流、冷氣團接力，接下來又是聖誕節、跨年活動。疾病管制署副署長羅一鈞今（22）日示警，跨年前後是呼吸道疫情上升關鍵時期，現在加上寒流等因素，預估跨完年後的明年1月第一周，呼吸道病例恐激增，尤其新冠併發症疫情已呈現略升趨勢，推估最快一月中下旬可能進入流行高峰，呼籲民眾盡快完成新冠XBB疫苗接種。

疾管署表示，自今（2023）年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土確定併發症病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占99%，依最新荷蘭研究顯示新冠XBB疫苗預防長者新冠重症效果高達七成以上。另WHO亦於12月13日公布最新疫苗建議，以及美國何大一博士團隊最新研究，現有XBB疫苗對於目前流行之XBB系列（如EG.5等）及新興變異株如JN.1皆有保護力。

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▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，國內新冠XBB疫苗已累計接種73.3萬人次，本周前三日（12/18-12/20）接種人次皆破萬，12月20日接種數11,749更創7周以來單日新高，顯示民眾防疫警覺及接種意願持續升高；目前莫德納XBB疫苗尚餘80多萬劑，年底前還會驗收200萬劑，供應無虞。

疾管署提醒，國內外COVID-19疫情已開始升溫，預估疫情於年底至明（2024）年1月中下旬達高峰，且接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此提醒年齡在6個月以上之兒童、青少年及成人，尤其是65歲以上民眾及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，另民眾及其陪病者就醫時可併同接種，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

目前全台約有3,000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1,670家提供隨到隨打服務，各縣市獎勵民眾接種活動（詳情依各縣市實際規劃為主）及接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）查詢。