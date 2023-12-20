東南亞新冠升溫！新加坡恢復通報病例數　馬來西亞確診者隔離5天

▲隨著JN.1變異株流行，新加坡病例上升。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

東南亞面臨新一波新冠疫情的危機，尤以最新變異株JN.1最為常見，恢復戴口罩及體溫檢測的呼聲越來越高。其中，新加坡已經重新開始通報病例數，馬來西亞也規定確診者必須居家隔離五天。

《路透社》報導，全球多國近期出現新冠變異株JN.1病例，世界衛生組織（WHO）宣布將其列為「需留意變異株」（variant of interest），但稱根據目前證據，對於公眾健康風險較低。

新加坡衛生部數據顯示，截至12月2日的過去一周內，病例數從2.2萬上升至3.2萬例，JN.1占比約6成，「病例上升可能是多種因素造成，包括人口免疫力下降、年末旅遊及節日期間的旅行及社區互動增加。」不過，該部19日最新數據顯示，該國過去6天確診數保持平穩，截至12月12日的過去一周內，平均病例為7870例，17日還略降至7730例。

▲馬來西亞也發生疫情反彈。（圖／CFP）



馬來西亞的新冠病例則在一周內幾乎翻倍，截至12月2日的過去一周內，從3626例上升至6796例，12月10日至16日期間，更是增加近8000例，確診數突破2萬大關，並且通報了28起死亡病例。另據《星洲網》，該國已經重啟防疫措施，民眾確診後，必須從出現症狀的第一天起，展開為期5天的隔離，結束後仍建議持續戴口罩，直到第十天。

與此同時，印尼官員已在一些邊境檢查哨站恢復安裝體溫檢測儀器，包括首都雅加達的主要國際機場、往返該國與新加坡的巴淡島渡輪碼頭。衛生部也呼籲民眾推遲前往病例激增的地區、確保接種至少兩劑疫苗、戴口罩、勤洗手，如果生病就待在家裡。

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