終於不是山水畫！變電箱偽裝電腦、咖啡機　網曝地點衝朝聖打卡

▲台中一條路上出現超可愛的變電箱，外觀彩繪偽裝成電腦，還有貓咪出沒。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

圖文／鏡週刊

台灣路上隨處可見綠色的變電箱，外觀時常有山水畫、或是被人違規張貼廣告的情形，台中有一條路上卻出現超可愛的變電箱，外觀彩繪偽裝成電腦、咖啡機、烘碗機等，還有貓咪出沒，讓網友看了都大讚美化市容，希望所有變電箱都該效法。

一名網友昨（21日）在臉書社團「路上觀察學院」PO圖分享台中路邊變電箱的偽裝，只見照片中原本印象中該是綠色的變電箱，外觀被彩繪成電腦、咖啡機、烘碗機、飲料罐、櫃子等模樣，還有貓咪出沒，看起來十分逼真可愛。

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▲變電箱被彩繪成咖啡機、烘碗機和飲料罐。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

網友看了紛紛大讚，「終於不是奇怪的山水畫了」、「另類的市容美化！賞心悅目！」「有貓就是讚」、「好可愛好有創意」、「終於挽回我對變電箱的審美印象了！」「WIN98耶 好懷念喔」、「另類的裝置藝術」。

▲網友透露可愛的變電箱好像是在台中八德四維中路口。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

有網友分享地點「看站牌好像是台中八德四維中路口」，有人說「梧棲區超多的，可愛到爆」，還有網友建議「都想衝去拍照打卡了！太有藝術感，城市充滿色彩，但沒寫危險勿近，會不會有危險～」「全台灣的變電箱畫這樣，一定很有特色」、「真的所有變電箱都該效法，真的是不錯的想法」。

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