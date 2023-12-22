街友下半身光溜溜　10度低溫趴臥土地公廟前...腦出血險送命

▲▼台中一名男街友下半身光溜溜，在10度低溫下，趴臥土地公廟前，差點失溫。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

寒流侵襲，台中入夜溫度陡降至10多度，67歲林姓男街友日前晚間被人發現趴倒在福德祠前，下半身光溜溜，內褲、長褲都沒穿，員警詢問再三，林男意識不清，無法言語，經送醫檢查竟有腦出血，手術後仍在加護病房觀察，還好路人發現報案，否則失溫，後果難料。

台中市警察局第一分局公益派出所19日晚間7點獲報，有人倒在中美街、長春街的福德祠前，該人穿著單薄，下半身完全裸露，長褲丟在一旁，員警一再詢問身分、是否需要送醫等，男子毫無回應，連員警扶他坐在椅子上，男子坐不穩，又倒了下去。

員警趕緊連繫救護人員送醫救治，經檢視有腦出血症狀，緊急手術後，生命跡象穩定，目前在加護病房插管治療觀察，還好被路人發現，成功挽回林男寶貴性命，至於林男為何脫褲、有無家人、為何受傷？得等清醒後才能了解。

▲▼台中一名百歲人瑞在低溫中穿短袖走在街上，原來是失智迷途。

另一名100歲人瑞許姓男子則是不畏天冷，穿著短袖坐在路邊，第三分局立德派出所員警張家順、王柏皓晚間9點多巡邏時獲報，原本想稱讚他身體「有夠勇」，卻意外發現有失智情形。

許男堅持不坐警車，直說住家就在前面轉角，員警勸說無效，只好緊緊跟在身旁，結果就這樣走了1個小時，直到許男走累了，也相信員警真的是來幫忙的，這才鬆口說出自家住址，原來，住家方向完全相反。

1名員警留在現場陪伴許男，另1人則前往住家通知家人，到場的孫子表示，爺爺行動不便，獨自睡在一樓，所以家人才會沒有察覺到爺爺自行外出，慶幸有熱心民眾和警方協助，才讓爺爺平安返家。