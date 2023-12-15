大陸認定台對陸構成貿易壁壘　朱立倫籲民進黨勿政治話語回答

▲朱立倫（前排右1）出席國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸商務部今（15日）公告對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，而國台辦說，民進黨對大陸採取貿易限制措施違反ECFA的條款。對此，國民黨主席朱立倫表示，民進黨嘴巴都講抗中保台，但兩岸貿易依存度還是非常高；他認為，既然我國的貿易夥伴，不管是哪一方提出任何質疑，不要用政治的話語去回答。

朱立倫15日出席國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會，媒體詢問對上述大陸商務部調查結果及國台辦說法的看法。朱立倫表示，兩岸經貿依存度非常高，民進黨過去這幾年雖然嘴巴都講要抗中保台，但在貿易上面完全沒有解決，兩岸貿易依存度還是非常的高，民進黨嘴巴說一套，實際做一套。

朱立倫說，對於兩岸經貿關係，民進黨政府要拿出真正的作為；他認為，既然我國的貿易夥伴，不管是哪一方提出任何質疑，不要用政治的話語去回答，而是用貿易的專業去解決，這才是應該要有態度。如果明年1月13日國民黨贏得勝選，重返執政，一定用積極的態度面對所有的經貿問題，不管是中國大陸、跟美國、跟歐盟、跟日本，每一個地方都一樣。