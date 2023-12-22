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寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到「再一波降溫」

▲▼太平山下雪了，22日清晨積雪約1公分。（圖／太平山莊提供，下同）

▲寒流發威，太平山下雪了，22日清晨積雪約1公分。（圖／太平山莊提供）

記者李姿慧／台北報導

今(22日)晨寒流達最強，平地最低溫出現在桃園楊梅6.7度，台北氣象站也跌破10度，白天起寒流減弱，不過水氣增多，周六全台有降雨機會；下波冷空氣周日接力，周日到下周一又將降溫，中北部下探13度，隨乾冷空氣移入，下周一全台陽光露臉，不過下周三又將變天，全台都有降雨機會。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今天凌晨寒流達到最強，作為指標的台北氣象站氣溫一度掉到個位數，而且因為輻射冷卻加成，嘉義以北各縣市的空曠地區都有觀測到局部10度以下的低溫，平地氣溫最低是桃園楊梅的6.7度。

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白天起寒流開始減弱，但迎風面的大台北到東半部雲量偏多，沿海跟山區有短暫小雨，白天高溫只有12到14度，相當寒冷；中南部上午隨著陽光露臉，氣溫會快速回升，中部高溫大約在15到17度，南部18到20度，日夜溫差大。

李至晟指出，目前看來下波冷空氣會在周日南下，今明兩天隨著寒流減弱，有一波暖濕空氣北上，今晚起除北部、東半部降雨再度增多外，中南部又會轉為多雲到陰，不時有毛毛雨或小雨，周六影響最明顯，越往南、越往山區走降雨頻率越高。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署）

氣溫方面，周六改成中北部回升較多，高溫17到20度，南部、東南部則是20到22度，與今天相差不大。

周日冷氣團再度南下，李至晟說明，隨乾冷空氣移入，各地天氣顯著回穩，西半部會由北往南恢復為多雲到晴好天氣；北部、東半部降雨也會減少，預測到下周一上班日只有北海岸跟東半部沿海有很零星降雨，全台都有機會看到陽光露臉。

不過李至晟提醒還是需要留意周日晚間到下周一清晨氣溫短暫下跌，中北部下探13到14度，南部、花東15到17度。李至晟表示，目前看來下周冷空氣會暫時休兵，會進入一段比正常氣候偏暖時期。比較值得留意的是下周三到周四可能又會有南方雲系為全台帶來降雨，但模式變動還很大，下周預測才會比較準確。

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