桃園動漫文創交流基地　「淘動漫」館開幕營運

▲「淘動漫」館開幕營運。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園火車站前商圈的「淘動漫」場館，21日起正式開館，館內有各式動漫文創品，更設計沉浸式動漫體驗的空間，結合展售、餐飲、表演、觀光等多角化經營，推廣具獨特魅力的動漫文化，打造為「桃園動漫文創交流基地」，讓桃園又多一處好逛的場館！

市府文化局表示，「淘動漫」場館位於桃園統領廣場對面，周邊集結了時尚、美食、影視、遊戲、百貨等各種娛樂產業，是青少年文化流行的聚集地，而動漫文化是青少年間最受歡迎的娛樂文化之一。

為提高館舍的使用效益，文化局將「淘動漫」規劃為桃園動漫文創交流基地，以公開標租方式引進民間創意思維及專業管理，激發民間參與活力及創造力，期提高臺灣原創動漫品牌能見度，進而擴大國內外動漫產業經濟價值。

「淘動漫」場館自11月24日開始試營運以來，迅速成為喜愛動漫民眾的新地標，超過1萬5,000人次造訪。目前場館1樓有動漫IP「彼奇貓」x手搖飲、桃園伴手禮、國內外知名動漫周邊販售區，為動漫推廣與產業結合的示範空間；2樓為動漫展售空間，目前主題展售當紅動漫新趨勢「VTuber虛擬主播」，有來自日本的「Kson總長」以及臺灣知名度滿載的VT「懶貓子」、「嗚比與沙鍋」、「子午計畫」等限量商品；3樓則是動漫主題輕食咖啡及多功能展演空間，未來將舉辦小型動漫音樂會、見面會、講座、工作坊等。

「淘動漫」場館21日正式開幕，當天日本國際知名漫畫家手塚治虫的長女手塚留美子與其夫婿漫畫家桐木憲一、臺灣國際知名漫家敖幼祥、台北市漫畫從業人員職業工會理事長黃俊維及桃園在地的漫畫家哈雷等，都親自到場為開幕式致意並表達對「淘動漫」的支持，除了國際動漫文化交流，也展現對台灣動漫及文創產業未來發展的積極展望。