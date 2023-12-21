台灣手機熱銷榜出爐！　一款 Android 贏過 iPhone 15

▲ iPhone 15仍霸榜熱銷。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣智慧手機市場2023年11月銷售數字出爐，傑昇通信觀察，本月台灣智慧手機市場與10月前20名智慧手機銷售排名相比變動不大，前十名基本上還是蘋果iPhone霸榜，非蘋陣營也仍以三星為主，且下半年的摺疊旗艦Galaxy Z Flip5也在本月回鍋，與Galaxy S23 Ultra共同入列為最賣安卓旗艦。

根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11月手機市場整體銷售量約44.6萬部，較上月短少8萬多部，總銷售量衰退16%，總銷售額也跌逾兩成。

▲2023年度11月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信）

傑昇通信分析，進入年末購物旺季，隨著雙11、黑色星期五及週年慶等大型促銷活動陸續展開，帶動整體購物氛圍，原先預期各大手機品牌的銷售量及銷售額會因而呈現明顯的上升趨勢，然而，年末購物消費類型多元，連帶影響消費者在購物方式上更加分散，使得手機銷售的集中度降低，也是台灣整體智慧手機市場下滑的主要原因。

進一步看本月台灣智慧手機銷售榜單機表現，蘋果拿下9席成為最大贏家，前三名依舊是iPhone 15系列，包含iPhone 15 Pro Max（256GB）、iPhone 15 Pro（256GB）以及 iPhone 15（128GB）；傑昇通信表示，雖說手機市場的整體表現略顯下滑，但iPhone 15系列的買氣依舊，頗進入穩定長賣的趨勢；有趣的是，前代熱銷機王iPhone 14（128GB），本月尚在第11名的位置，顯見在新款iPhone與舊款價格差距越大的情況下，果粉寧願選擇較為便宜的iPhone 14入手。

另一方面，11 月台灣智慧手機熱銷榜中，三星就有7款機型入榜，且Galaxy A54（8GB/256GB）越賣得越好，本月更擠下iPhone 15（128GB）進入前三名；傑昇通信指出，受年末購物旺季及同期機型選擇性多元影響，上半年旗艦Galaxy S23 Ultra（12GB/256GB）排在第16名，蟬聯最暢銷的安卓旗艦機，而10月短暫落榜的下半年旗艦Galaxy Z Flip5（8GB/256GB），本月又重新站回第19名的位置，也是安卓陣營中唯一有兩款旗艦機入榜的品牌，整體表現優於預期。