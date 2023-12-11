耶誕禮物送什麼？蘋果2023年「禮物清單」出爐

▲蘋果耶誕送禮指南。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著 2023 年的光速流逝，耶誕季節即將到來，許多人都會想要對身邊最特別的她或他表達心意、送上祝福，或是傳遞感激之情，或是犒賞辛勞了一整年的自己，蘋果也提出了一系列的「禮物清單」，陪伴大家開啟一個美好的 2024 年。

「粉紅控」禮物

隨著電影《芭比》的推出，粉紅色也再次掀起熱潮，無疑成為年度話題色，融化眾多少女心。以下推薦三款粉紅單品，集優雅、質感和功能性於一身，讓粉紅控能在生活中盡情展現獨特風格！同場加映小訣竅：透過用照片、表情符號或動畫圖像自訂背景圖片、更改時間字體、添加小工具等方式來將鎖定畫面個人化，更能全面展現對粉紅色的熱愛。

▲蘋果粉紅色系禮物。（圖／蘋果）

iPhone 15 與 iPhone 15 Plus

iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 的絢麗設計採耐用的注色玻璃背板和全新弧形邊緣，讓手感更加提升，並全面配備「動態島」，以及支援 USB-C。全新相機系統配備強大的 4,800 萬像素主相機，可拍出超高解析度照片，並帶來全新 2 倍望遠鏡頭選項，總共能為使用者提供三段光學變焦，還有新一代人像照功能，讓使用者能更輕鬆用「照片」模式為朋友、家人、寵物拍出絕美人像照。

iPad (第 10 代)

iPad (第 10 代) 比以往更強大、更多功能、更有趣。採用四種絢麗色彩的全新設計、寬大的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器、A14 仿生晶片、首度採用的橫向前置相機、5G 連接功能、USB-C、支援 Apple Pencil (USB-C) 和 Apple Pencil (第 1 代)、巧控鍵盤雙面夾等。適合隨身帶著走。

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 推出全新夢幻粉紅色鋁金屬錶殼，搭配一系列淺色系錶帶，更具獨特魅力。全新的 S9 SiP 令 Apple Watch Series 9 變得空前強大，不僅效能與性能雙雙提升，還有魔法般的全新雙指互點兩下手勢；更亮的顯示器；操作速度更快，且能取得與記錄健康資料的裝置端 Siri。

高效生產力禮物

專為學生、創意人士和職場人士所打造，擁有強大的硬體配置和性能，不僅能激發靈感、提高工作效率，更重要的是提升創造力與生產力。打造一個舒適工作環境，化身行動工作站，是 Pro 級人士的必備神助力！同場加映小訣竅：iCloud 現在提供 6TB 和 12TB 方案，為創意專案帶來更多空間，還有其他加值福利。

▲蘋果生產力禮物。（圖／蘋果）

14 吋 MacBook Pro 配備 M3

搭載 M3 晶片的全新 14 吋 MacBook Pro 不僅非常適合日常任務，而且能在專業級 App 和遊戲中提供出色的持續效能。該機型非常適合有志的創意工作者、學生和創業家。

iPad (第 10 代)

iPad (第 10 代) 比以往更強大、更多功能、更有趣。採用四種絢麗色彩的全新設計、寬大的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器、A14 仿生晶片、首度採用的橫向前置相機、5G 連接功能、USB-C、支援 Apple Pencil (USB-C) 和 Apple Pencil (第 1 代)、巧控鍵盤雙面夾等。適合隨身帶著走，讓多功能的使用成為生活中的神助手。

Apple Pencil (USB-C)

Apple Pencil (USB-C) 以實惠的價格提供先進的功能，例如像素等級的精準度、低延遲筆觸，以及傾斜度感應。它以磁力吸附進行收納，並透過 USB-C 充電線配對和充電。此外，Apple Pencil (USB-C) 吸附收納於 iPad時，會進入睡眠狀態，以保留電力。它非常適合做筆記、畫圖素描、添加註釋、撰寫日記等。

AirPods Pro (第 2 代) 搭配 USB‑C

AirPods Pro (第 2 代) 更升級，可用 USB-C 充電並增添防塵能力，還可在連接 Apple Vision Pro 時提供「保真壓縮音訊」。該裝置持續革新個人音訊體驗，帶來比前一代高達兩倍的「主動式降噪」、更先進的「通透模式」、更具沉浸感的「空間音訊」體驗，以及更多種尺寸的耳塞套，戴起來更服貼。iOS 17 更讓所有 AirPods Pro (第 2 代) 都大幅升級，實現「適應性音訊」與「對話感知」等全新音訊體驗。

遊戲玩家與娛樂用禮物

在這個與家人朋友們齊聚一堂歡慶聖誕佳節的時刻，選擇最強大的娛樂配備，讓溫馨氛圍更升級，增添精彩回憶。同步推薦 Apple One 服務，一次滿足音樂、串流播放和訂閱制遊戲體驗，也能在日常忙碌的生活中舒適享受娛樂時光，放鬆身心取得平衡！

iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max 具備堅固且輕量的鈦金屬設計，並有全新弧形邊緣及新的「動作」按鈕，以及「透過衛星聯絡道路救援」功能。相機迎來強大升級，提供相當於七顆專業鏡頭的超高影像品質，此次升級包含更先進的 4,800 萬像素主相機系統，支援全新的 2,400 萬像素超高預設解析度；透過「焦距」和「景深」控制功能，實現新一代人像照；進一步優化的「夜間」模式和「智慧 HDR」；此外，iPhone 15 Pro Max 還帶來全新 5 倍望遠相機。A17 Pro 晶片解鎖更高境界的遊戲體驗和效能。

HomePod (第 2 代)

HomePod (第 2 代) 提供進階的音響技術和經典優美的外型設計。HomePod 滿載 Apple 創新設計和 Siri 智慧功能，提供先進運算音訊技術，打造突破性的聆聽體驗，並支援沉浸式「空間音訊」曲目。HomePod 為使用者提供便利的新方式，處理日常任務和控制智慧居家裝置。例如，透過 Siri 設定居家智慧自動化功能、於辨識出家中煙霧或一氧化碳偵測警報聲時收到通知，以及監測房間中的溫濕度，一切皆無需動手即可操作。