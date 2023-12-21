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南投跨年晚會首移師會展中心　表演卡司超強...還可抽iPhone15

▲「2024星空閃耀南投跨年晚會」將於南投縣會展中心登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「2024星空閃耀南投跨年晚會」將於南投縣會展中心登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024南投跨年晚會活動今年首度移師南投縣會展中心舉辦，縣政府指出，屆時將邀請到郭書瑤、金曲歌王翁立友、「YOYO」家族等知名藝人演出，更備有iPhone15、Dyson無線吸塵器、50型4K液晶螢幕等大獎，等著民眾參加摸彩帶回家。

南投縣文化局20日舉辦「2024星空閃耀南投跨年晚會」記者會及跨年晚會啟動儀式，由南投在地樂團「流浪盒子」主唱蕭柏得（Peter）演唱《城裡的月光》、創作才子「克里夫」演唱台客語自創曲《美麗之原》等美聲開場；縣長許淑華親自主持，縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、縣議員簡千翔主任林依虹、縣議員游顥主任江敏源也出席共襄盛舉。

縣府文化局表示，今年跨年晚會邀請到男女老少皆宜的重量級卡司、帶來一連串精彩節目，包括影歌視三棲的郭書瑤、金曲歌王翁立友、黄文星、超人氣組合「BOOM!怪物星人」，還有台語唱將蔡佳麟、創作才子克里夫、客語歌手劉佳玟，此外年輕人最愛的「庸俗救星」、「老拓樂團」、南投在地樂團「流浪盒子」、「原動力樂團」、「亂貓樂團」以及「YOYO家族」，將是全台最適合闔家參與的跨年晚會。

「2024星光閃耀南投跨年晚會」12月31日晚上6點於南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）舉行，許淑華提醒，只要來南投跨年，還有機會摸彩中大獎：包括最新型的iPhone15、Dyson無線吸塵器、50型4K液晶螢幕、Garmin 智慧手錶等，現場更設置豐富的南投特色小吃等多元攤位，熱情歡迎南投鄉親和全國各地遊客一起來倒數迎接嶄新的一年

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