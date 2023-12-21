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社會 社會焦點 保障人權

買完菜遇死劫！新北女返家過斑馬線挨撞　插管搶救16hrs仍不治

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名退休婦人，昨天（20日）到市場買完菜後，穿越民權路斑馬線時，遭洗衣店貨車攔腰撞上，婦人當場沒了呼吸心跳，警消人員獲報抵達，立即送往醫院急救，婦人經搶救恢復生命徵象，仍送往加護病房插管治療觀察，但歷經16小時，婦人病情惡化，今天（21日）凌晨家屬決定拔管放棄急救。

▲駕駛小貨車的黃男，疑似A柱擋住視線，攔腰撞上過馬路的林婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲駕駛小貨車的黃男，疑似A柱擋住視線，攔腰撞上過馬路的林婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，肇事的小貨車司機34歲黃男，任職於洗衣店司機。昨天早上9時許，前往新北永和區某養護中心，收取中心的盥洗毛巾後，準備再前往新店地區收其他準備洗滌物品，從永和民生路巷內開出，左轉民權路時，未注意走在斑馬線上的77歲林婦，直接將林婦撞飛出斑馬線。

▲駕駛小貨車的黃男，疑似A柱擋住視線，攔腰撞上過馬路的林婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲走在斑馬線上的林婦，遭小貨車撞飛，頭部受到重創。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員抵達，發現林婦頭部受到重創，也失去呼吸心跳，火速將林婦送往醫院急救，雖然經搶救恢復生命徵象，但今晨1時許，林婦病情加重，經院方告知兒子，家屬認痛拔管放棄搶救。林婦兒子表示，母親退休多年，平常就自己到市場買菜，身體還算硬朗，沒想到會發生這起憾事。

▲駕駛小貨車的黃男，疑似A柱擋住視線，攔腰撞上過馬路的林婦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林婦送醫搶救仍宣告不治，小貨車駕駛黃男依過失殺人函送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方對肇事的黃男逕行酒測，並未發現有酒駕的情況。而黃男表示，當時左轉時，因貨車A柱擋住視線，沒看到正在過馬路的林婦，才會沒煞車直接撞上。訊後，警方依過失殺人罪將黃男函送偵辦，而未禮讓行人則被開出7200至36000元罰單，並吊銷其駕照。

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