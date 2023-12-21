黑龍江礦難致12死13傷　礦場今年已多次違規遭罰

▲黑龍江煤礦事故致12死13傷。（示意圖／翻攝界面新聞）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江雞西市恆山區坤源煤礦昨（20）日發生一起斜井跑車事故，造成12人死亡，13人受傷，傷員已全數送往醫院救治，警方正持續調查事故原因。據了解，該煤礦企業僅今（2023）年便遭到數起行政裁罰，還涉入多起勞資糾紛案件。

《界面新聞》報導，12月21日下午，雞西市應急管理局工作人員表示，該事故是一起井下事故，傷員現已全部送往醫院救治，事故原因仍在調查中。為何事故發生第二天才通報情況？該工作人員表示，12月20日相關方面在實施救援，得知有13人受傷，今天才確認了死亡人數，所以及時予以通報。

事故通報中提到的「斜井跑車」是指在斜井提升或下放車輛時，礦車失控沿著斜井墜下的情況，失控的車輛會危及人身安全，假使礦井空氣中含有可燃性氣體或物質，跑車撞擊或撞壞電氣設施產生的火花可能引起爆炸，危及工作人員。

根據大陸商業資訊登記網站顯示，坤源煤業有限公司坤源煤礦成立於2010年，主要從事煤炭開採和洗選，近年多次違反《煤礦安全規程》、《礦山安全法實施條例》、《煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規範》等安全生產法規，多次遭相關單位處罰。

僅2023年，坤源煤礦因礦區副巷掘進工作面局部通風機設置的設備開停傳感器失效、記錄在測風牌板上的風量填寫錯誤、主要風門未設置風門開關傳感器兩次等疏失遭行政處罰。此外，還發生多起勞動爭議執行案件、追索勞動報酬糾紛案件及確認勞動關係糾紛案件等。