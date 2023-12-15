女高中生稱4歲男童「襲胸」！要求道歉　奶奶為護孫摔斷腰椎

▲女高中生稱4歲男童襲胸。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江一72歲的隋姓婦人近日帶著4歲孫子搭乘電梯，過程中一名同乘的17歲女高中生稱「男童拍打她的胸部」。隋姓婦人馬上表示，向她道歉賠不是，怎料對方不買單，雙方在電梯內發生拉扯。最終造成隋姓婦人3節腰椎骨折。而該名女同學未賠償任何一分醫藥費。

據《大風新聞》報導，隋姓婦人表示，那天她帶著4歲孫子搭乘電梯下到9樓時，遇到該名女學生，「她說孩子拍了她胸部，非得打孩子，說『我打不著你，不行』，讓孩子給她賠禮道歉，我說『那我跟你賠禮，這麼大的小孩也不會說話』，但她說不行。」

▲隋姓婦人因被該名女同學拽倒受傷，進而住院治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

隋姓婦人補充說道，「其實我們有查看監視器，孩子並沒有碰到她。監視器裡看她第一次有打人的動作，我擋著孩子沒打著。電梯到一樓後，我抱著起孩子背對她，她上前一把抓住孩子的胳膊，一下把我和孩子拽倒了，我撞到電梯後背板，彈回來倒地，醫生說我3節腰椎骨折，鑑定一級輕傷。」男童的家人隨後也報了警。

當地警方對該名女同學行拘15天，並處1000元（人民幣，下同，約台幣4458元）罰款，因其年齡不滿18歲，且初次違反治安管理，對其行政拘留不予執行。男童家人向警局申請行政復議，遭駁回。

隋姓婦人表示，「事發至今還未收到對方任何道歉，連醫藥費的賠償都沒有，光是治療人工費就花了幾萬元。」此事也引起網友們熱議，「雖然4歲會說話，一句道歉從他嘴裡出來，他也不知道自己錯在哪裡了啊！家長知道錯了一定會教的，何必抓著不放把事情鬧大？」

▲此事也在微博上引起不少討論。（圖／翻攝自微博）