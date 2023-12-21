賴清德：遺憾「花蓮國」被政治私心耽擱　願推地熱鑽井計畫

▲賴清德與張美慧同台造勢。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／宜蘭報導

民進黨總統候選人賴清德今（21）上午前往花蓮縣，出席第二場「唱土地的歌，拼咱的希望」活動，他表示，遺憾過去有很長一段時間，當人們提到「花蓮國」時，指的是被某政治家族壟斷的勢力範圍，當其他縣市大步向前時，這裡卻被政治私心所耽擱，還好過去有副總統候選人蕭美琴在花蓮深耕10年，不分黨派、積極為花蓮爭取各項建設。

▲宜蘭場拼出「選」字後，花蓮場拼出「對」字。（圖／賴清德競總提供）

賴清德說，以前花蓮常被稱作「後山」，其實花蓮是台灣迎接日出的第一線，也是台灣面向寬闊太平洋的海景第一排，在這裡不論是原住民、閩南人、客家人或新住民，大家彼此包容、互助，展現跟山一樣的堅韌，跟海一樣的恢弘氣度，「讓我們一起攜手建設家鄉，讓花蓮越來越精彩、越來越好」。

賴清德也提出「均衡台灣國家建設計畫」，希望為花蓮打造通往未來的5條康莊大道：首先，花蓮要有安全回家的路，中央已經全力投入花東鐵路雙軌電氣化，預計2028年4月將全數完工，這是蕭美琴在立委任內積極推動，以及立委候選人張美慧之後在立法院最重要的政見之一，未來可以降低誤點時間、增加班次；原來在花東服務的太魯閣號及普悠瑪號，將以更新、更大、更舒適的新自強號（EMU3000）來服務鄉親，這同樣也是蕭爭取的政績。

其次，賴清德說，是蘇花公路山區路段改善計畫，俗稱「蘇花改」，已在2020年1月全線完工通車；台9線花東縱谷安全與景觀大道計畫，預計2027年完工，將是縱谷區重要的生活及觀光大道。賴說，從鐵路和公路雙軌齊下，讓花蓮人回家道路更安全、順暢，未來他也會加速推動台9線蘇花公路安全提升計畫，在兼顧環保和道路安全的情況下，讓花蓮鄉親的民生、醫療、產業運輸保持暢通。

對於第二條康莊大道，賴清德說，是讓花蓮有機農業首都成為世界品牌，一定更加疼惜、照顧農民，包含現在的「三保一金」制度，以及發展有機農業之外，也會強化培訓有機青農計畫、改善基礎設施，讓花蓮有機農業開拓全球市場，跟國際接軌，成為未來技術研發與推廣的跨國平台。

第三，賴清德說，是花蓮要更優質的觀光環境，要持續提升交通便利性及強化國際宣傳行銷，吸引定期郵輪來到花蓮港，並期待未來透過運動賽事、特色文化祭典、藝文展演，讓花蓮一年四季有人潮，也要持續推動地方創生、幫助願意返鄉的青年實踐自己的夢想，並為花蓮帶來更多元的產業活動、創造在地就業機會，讓花蓮處處可以安居、人人可以樂業。

第四，賴清德表示，台灣西部沿岸及台灣海峽有豐沛的風力資源，東部地區則有充足的地熱能，非常具開發價值，未來將加速地熱資源勘查，評估潛力區塊的發展條件，並推動地熱鑽井計畫，在現有的綠能基礎上持續開源。

第五，賴清德說明，花蓮縣面積全國最大，從北到南137.5公里，中央已分別在花蓮市、吉安鄉推動3處社會住宅計畫，其中位於精華地段的「美崙安居」及改造港務局宿舍的「中美好室」皆已開工，共計提供551戶，未來加上由花蓮公教會館改建的吉安鄉「北昌安居」，預計可超越原本縣政府核定的700戶目標，有效減輕花蓮年輕人的負擔。