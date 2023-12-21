鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

▲鄭文婷（中）告發侯友宜涉嫌圖利。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今（21）上午前往新北市地檢署，告發國民黨總統候選人侯友宜涉嫌圖利。她質疑，侯疑似收受人頭名義捐贈的政治獻金將近新台幣1100萬元，而後將台北港地上權，讓新竹物流免付鉅額「地上權權利金」，等同每坪每月只要298元租金，就承租高達5752坪的市有地，已涉圖利罪。

律師出身的鄭文婷今天表示，侯友宜已涉嫌違反《刑法》第131條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益」圖利罪。

此外，陪同出席的新北市議員李宇翔表示，侯友宜競選兩次新北市長期間，同一集團卻有50幾位員工捐出政治獻金給侯友宜，這就是為財團規避政治獻金上限，侯為了這些政治獻金，而將新北市土地賤價租給仰德集團，這就是台版的政治獻金醜聞。

新北市議員黃淑君也質疑，仰德集團50幾位員工在捐給侯友宜破千萬的政治獻金，當時侯友宜是否知情、同意？這樣的行為是否違法？侯友宜前幾日提出荒謬的青年貸款政策，是打房還是炒房？請新北市政府及侯友宜說明清楚。

鄭文婷最後表示，侯友宜常常說自己是「侯探長」要偵辦不法之事，但涉嫌圖利及大賺學生財，請問侯友宜的居住正義在哪裡？「侯探長」有勇氣偵辦自己的違法行為嗎？這樣的人如何作為一個國家領導人？