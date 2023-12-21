快訊／賴香伶曝母親過世　享耆壽95歲

▲賴香伶與母親的合影照。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委賴香伶今（21日）表示，她的媽媽今年7月跌倒後，身體狀況越來越不穩，她行程再累心中就是掛念著媽媽，希望母親可以康復，但事與願違，母親在12月13日過世，享耆壽95歲。賴香伶感恩包括立法院長游錫堃、民眾黨總統候選人柯文哲及非常多的立委、政府官員都親自前來悼念慰問，也感謝鄉親、市民、各界的關心與慰問。

賴香伶今天表示，今年7月她母親不慎跌倒後，身體狀況越來越不穩定，母親臥床期間，她時常往返三義陪伴；過程雖然辛苦，卻也甘之如飴；而母親總是用和藹的面容及微弱的語氣為她加油打氣，也叮嚀她要將身體顧好。然她母親12月13日享耆壽95歲仙逝，她感到萬分不捨，有緣此生能成為母女，陪伴母親走過人生數十載，是上輩子修來的福分，特別珍惜與感念。

賴香伶說，治喪期間剛好是立法院的最後會期，難免分神無法顧及，加上選舉行程緊鑼密鼓階段，也必須放下，請桃園市民多體諒。近期很多長官百忙中都來給母親上香，包括游錫堃、柯文哲及非常多的立委、政府官員都親自前來悼念慰問，她特別感恩。

賴香伶也說，她在家中排行第十，是最小的女兒，受到母親兄姐最多的照顧與疼愛，從她踏上社會運動到參與政治，母親總是掛念關心她是否可以勝任這些工作，擔心她的健康，而她總是笑著跟母親說，自己做的事就跟母親喜歡做公益是一樣的，一點都不累，讓母親放心，不用擔心。

賴香伶表示，這陣子在立院與選舉行程的繁重已是蠟燭兩頭燒，行程再累心中就是掛念著媽媽，希望母親可以康復，但事與願違，看著母親安祥的走完人生，離開時並無病痛，已是功德圓滿。但每當夜闌人靜時，憶起母親勞碌一生，含辛茹苦把十個孩子拉拔成長的堅毅身影，歷歷在目，雖然已經做好心理準備這一天終會到來，但這一刻來臨時，淚水早已落下，心中萬分感恩與不捨。

賴香伶說，「選舉進入最後階段，母親已不在身邊難免遺憾，相信在天上的她會眷顧我們。香伶感謝鄉親、市民、各界的關心與慰問，更感謝團隊成員的協助全力投入，我會打起精神更努力認真打拼，回報母親及各界的支持與鼓勵」。