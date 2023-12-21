宜蘭立委選情緊繃　陳俊宇「黃金交叉」衝組織反制藍營文宣戰

▲陳俊宇力拚為民進黨保住國會席次，選情無樂觀本錢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／宜蘭報導

立委選舉倒數23天，宜蘭縣立委選舉藍綠白三腳督，民進黨總統候選人賴清德今（21）上午出席首場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，千餘名支持者共同拼出「選」字。綠營人士透露，內部民調顯示，宜蘭縣立委候選人陳俊宇自10月開始支持度「黃金交叉」，持續領先國民黨對手黃琤婷，不過黃祭出文宣戰搶救選情，市區內看板密佈，瀰漫煙硝味。

賴清德今天上午在宜蘭縣造勢時，大力推薦陳俊宇，也提出「均衡台灣，國家建設計畫」主張，提到推動高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫等改善交通的計畫。

綠營人士形容，宜蘭選情緊張，陳俊宇提名較晚，一天當兩天在衝刺，參選至今已舉辦50至100人的小型茶餅會上百場、近千人中大型座談會數十場，光是宜蘭市累積起來，就徒步走了超過60公里，而賴清德也密集前往宜蘭輔選，已經來了4至5趟、跑遍宜蘭各鄉鎮，大型造勢活動都近萬人，顯示基層反應非常熱絡，「俊宇對選情十分有信心」。

該人士透露，陳俊宇從10月民調黃金交叉後，持續領先對手黃琤婷，對手現在選情告急，四處抹黑陳俊宇來挽救選情，看板、文宣上用大大的批判字眼，旁邊卻打上小小的問號，根本是做賊心虛、欺騙選民的行為。

該人士舉例，例如陳昨天抽號次時，公開向對手下戰帖，邀請黃琤婷12月22日上午10點到南方澳南天宮拿出質疑陳俊宇「論文抄襲」的證據，誰說謊誰就退選、跳港，但黃竟改口說那是國民黨團出的文宣，與她無關，引起地方譁然，「抹黑抹到心虛不敢負責的表現，估計讓宜蘭縣民大失所望」。

此外，陳俊宇本周開記者會，正式發布署名文宣，其中一面是控訴國民黨陣營信用已經破產，選舉只會抹黑，包括集貨場相關事證，在2015年及2023年的12月5日，地檢署已全部不起訴或是他字案簽結，可是國民黨還是一意孤行；另一面則是對黃琤婷提出質疑，不進議會質詢，不然質詢時也架兩支手機像在玩自拍、開直播，這樣不叫做秀嗎？