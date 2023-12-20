　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南永康就業中心感謝有你　感謝卡日送祝福

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於28日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於28日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年即將結束，感謝健康平安度過今年的自己，也不要忘記感謝身邊重要的人事物，12月28是感謝卡日，勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於當日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物，數量有限，送完為止。

永康就業中心表示，我們的歲月靜好都是生活中有人為你默默付出，讓我們選一張喜歡的卡片，寫下感謝與祝福的話語，就業中心會郵寄給為你付出的他或為自己堅持不懈的你，感謝這一年陪伴在身旁為你加油打氣的人；此外，永康就業中心也邀請所有粉絲一起在線上共襄盛舉，於12月11日~12月22日線上徵才期間於「賈好嘉JobGoodjob 勞動力發展署雲嘉南分署 」臉書粉絲專頁該篇貼文底下按讚留言給您想感謝的人事物，永康就業中心將會在 12月28日 (四) 抽出 7 位幸運粉絲，可獲得限量行動電源。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於28日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心於歲末時，感謝今年前來洽公的民眾及提供就業機會的雇主，也提醒各位雇主自2024年1月1日起，基本工資月薪調升至2萬7470元，時薪調升至183元。另外 「婦女再就業計畫」的「20232年自主訓練獎勵」，受理申請至12月31日止，「自主訓練獎勵」是針對退出勞動市場180天以上的婦女，鼓勵婦女自行規劃所需的職能訓練課程，藉以更新原有職能或是學習第二專長，協助有工作意願但缺乏相關技能之婦女順利重返職場。

只要婦女先將自主訓練計畫送至公立就業服務機構審核，完成審核通過之自主訓練程序後，檢附結訓證明與心得及辦理求職登記，即可發給「自主訓練獎勵」第一階段獎勵金2萬元，後續如順利就業或自行創業達30日以上發給第二階段獎勵金1萬元，每人最高可領取3萬元獎勵金，請符合資格的婦女多加把握。

另永康就業中心12月【感謝有你，職耀未來】線上徵才活動開跑了，本次線上徵才結集台積電、住華科技、家登精密、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、誠美材料、台灣神隆、將寶實業、迦賢塗裝、統一超商、小北百貨、石二鍋、海底撈、趣淘漫旅等32家廠商，提供超過千個工作機會，職缺相當多元，歡迎求職民眾踴躍報名參加，意者請點選下列網址報名及查詢職缺資訊：https://shorturl.at/nuxzX或電洽永康就業中心06-2038560

ET快訊
正妹沙灘拍全裸寫真！　男「ZOOM IN偷拍」慘了
等紅燈被撞一片！7騎士受傷…肇事女駕駛喊「鞋子卡住」
快訊／王少偉、許藍方爆復合！　雙方回應感情狀況
快訊／政黨票號次出爐！
快訊／Cheap開告！　現身士林地檢署
快訊／號次出爐！　北市8區域立委候選人一次看
前NBA中鋒認了！　HDMI線勒死23歲女
五月天假唱出現新問題！　執法人員認有難度…檢舉博主控遭網暴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台86路面改善　市府要求交通衝擊應降至最低

台南永康就業中心感謝有你　感謝卡日送祝福

使用芥蘭農藥殘留超標源頭說不清　自助餐廳遭南投衛生局罰3萬

妹妹啊姊姊來看妳了！　南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

以工代賑助弱勢戶翻轉人生　新北今年扶助50人進職場

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班動起來

「暖男」又來了！綠營莊競程備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

新北平溪農會推動農業ESG　有機茶收益2%全數捐助公益

in89豪華電影年末盛會　攜手企業為500孩童送聖誕禮

任職周年種下希望之樹　張麗善：從雲林出發看到台灣、世界的希望

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

台86路面改善　市府要求交通衝擊應降至最低

台南永康就業中心感謝有你　感謝卡日送祝福

使用芥蘭農藥殘留超標源頭說不清　自助餐廳遭南投衛生局罰3萬

妹妹啊姊姊來看妳了！　南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

以工代賑助弱勢戶翻轉人生　新北今年扶助50人進職場

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班動起來

「暖男」又來了！綠營莊競程備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

新北平溪農會推動農業ESG　有機茶收益2%全數捐助公益

in89豪華電影年末盛會　攜手企業為500孩童送聖誕禮

任職周年種下希望之樹　張麗善：從雲林出發看到台灣、世界的希望

雙后首次同台演出！徐若瑄合體日本天后米希亞

每坪661.5萬！「101大樓」11度登地王　「新光摩天」地后被取代

新北12區域立委候選人號次出爐！　這人裸上身登場高舉「放下對立」

席琳狄翁「病情惡化」！罹僵硬人症候群1年　姊心碎證實：無藥可醫

交通違規記點新制惹民怨　侯友宜：苛政制度該快檢討

前萬達總裁丁本錫失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」

全家餐飲明登興櫃　明年調薪最高5％、年薪上看20個月

新北第1選區立委號次出爐！　何博文2號、洪孟楷4號

張蘭直播做愛心：酸辣粉賣多少捐多少！遭酸搞集資…親回賑災進度

《見鬼》彭發破產！30年妻確診肺癌末期　花光積蓄「欠債800萬」

美女「暈船」英語記憶法　網：神奇地記起來了XD

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

綠營立委備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

快訊／嬰疑遭虐裝葉克膜　中市府出手

陳樹菊阿嬤68年後重返出生地　參拜太平媽

台南獲「金安獎」及「馬路好行評選」佳績

教育金驢獎台南教長守護教育、學子願意承擔

正取前3名均是原住民青年　月薪達46K

榮剛材料科技捐贈南消一大隊裝備器材1批

2024桃園立委選舉　明年1/8-9日電視政見發表會

2023台灣大哥大女子公開賽　102國內外好手競逐500萬獎金

更多熱門

相關新聞

心靈轉運五大法則　重拾內心力量

心靈轉運五大法則　重拾內心力量

在最困難的時刻，我們應學會以積極的態度面對，而不是迫使自己做出違背本性的行為。學會在逆境中保持平和，選擇轉換視角和方法，就像電視不好看別硬看，馬上切換頻道，運勢不好也別硬幹，立即幫自己轉運再來試試看。

準時上下班錯了！妹子「3度被資遣」奇葩理由曝

準時上下班錯了！妹子「3度被資遣」奇葩理由曝

後悔離開台積電「回鍋很難？」　老鳥曝真相

後悔離開台積電「回鍋很難？」　老鳥曝真相

台南身心障礙就業服務深耕有成

台南身心障礙就業服務深耕有成

台中12月邀25廠商徵才　釋800個職缺　

台中12月邀25廠商徵才　釋800個職缺　

關鍵字：

台南永康就業中心感謝卡祝福

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面