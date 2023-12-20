台南永康就業中心感謝有你　感謝卡日送祝福

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於28日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年即將結束，感謝健康平安度過今年的自己，也不要忘記感謝身邊重要的人事物，12月28是感謝卡日，勞動部雲嘉南分署永康就業中心特別於當日辦理「感謝有你」活動，當天9時到下午4時，只要到永康就業中心寫感謝卡，就業中心會將你的感謝寄送給對方，並且獲得限量精美小禮物，數量有限，送完為止。



永康就業中心表示，我們的歲月靜好都是生活中有人為你默默付出，讓我們選一張喜歡的卡片，寫下感謝與祝福的話語，就業中心會郵寄給為你付出的他或為自己堅持不懈的你，感謝這一年陪伴在身旁為你加油打氣的人；此外，永康就業中心也邀請所有粉絲一起在線上共襄盛舉，於12月11日~12月22日線上徵才期間於「賈好嘉JobGoodjob 勞動力發展署雲嘉南分署 」臉書粉絲專頁該篇貼文底下按讚留言給您想感謝的人事物，永康就業中心將會在 12月28日 (四) 抽出 7 位幸運粉絲，可獲得限量行動電源。





永康就業中心於歲末時，感謝今年前來洽公的民眾及提供就業機會的雇主，也提醒各位雇主自2024年1月1日起，基本工資月薪調升至2萬7470元，時薪調升至183元。另外 「婦女再就業計畫」的「20232年自主訓練獎勵」，受理申請至12月31日止，「自主訓練獎勵」是針對退出勞動市場180天以上的婦女，鼓勵婦女自行規劃所需的職能訓練課程，藉以更新原有職能或是學習第二專長，協助有工作意願但缺乏相關技能之婦女順利重返職場。

只要婦女先將自主訓練計畫送至公立就業服務機構審核，完成審核通過之自主訓練程序後，檢附結訓證明與心得及辦理求職登記，即可發給「自主訓練獎勵」第一階段獎勵金2萬元，後續如順利就業或自行創業達30日以上發給第二階段獎勵金1萬元，每人最高可領取3萬元獎勵金，請符合資格的婦女多加把握。



另永康就業中心12月【感謝有你，職耀未來】線上徵才活動開跑了，本次線上徵才結集台積電、住華科技、家登精密、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、誠美材料、台灣神隆、將寶實業、迦賢塗裝、統一超商、小北百貨、石二鍋、海底撈、趣淘漫旅等32家廠商，提供超過千個工作機會，職缺相當多元，歡迎求職民眾踴躍報名參加，意者請點選下列網址報名及查詢職缺資訊：https://shorturl.at/nuxzX或電洽永康就業中心06-2038560