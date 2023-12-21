台灣誰最會辯論？網封他戰神「沒人能贏」　一票愣：昨是政見發表

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台灣誰最會辯論？網點名阿扁「沒人能贏」　一票愣：昨是政見發表

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（20）日舉行2024年總統大選首場電視政見發表會，就有網友看完後認為，其實各候選人都在「互臭」（酸人），就大家的印象，覺得台灣歷史上誰最會辯論？貼文曝光後，大票網友都大推陳水扁；不過其中也有網友強調，昨天是政見發表會而非辯論會。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣歷史上最會辯的是誰」為標題發文，提到他看完總統大選政見發表會後，覺得候選人都在「互臭」、畫大餅，讓他越看越想睡。與此同時，他就好奇拋問，大家覺得台灣歷史上誰最會辯論？哪一場辯論最精彩呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「阿扁啊，都問幾次了，沒一個能比的」、「阿扁，其他人邊都摸不著」、「這3人加起來還沒阿扁一人強」、「阿扁說第二，沒人敢講他第一」、「跟扁同場會不知不覺變成舉球手」、「保證是阿扁沒有之一」、「阿扁，辯論戰神，沒人能贏」、「阿扁講話的氣場真的強」、「阿扁啊，邏輯清晰」、「阿扁，到目前還沒有人超越」、「1994台北市長那場是經典」。

也有網友表示，「韓國瑜講得不錯，但是他做事跟講話是兩回事」、「馬，就算講輸，靠臉還是贏」、「阿扁意料中，致中最讓我意外，那張嘴經過訓練後，有夠強」、「陳致中跟邱毅，超好笑」。

不過也有不少網友提醒，「但這本來就不是辯論會啊」、「雖然、但是，今天（指20日）是政見發表會好嗎」、「阿扁沒有之一，但剛剛那是政見發表」、「今天（指20日）不是辯論會，是政見發表會」、「政見發表會！為什麼一堆人搞不清楚」、「這是政見發表會，不是辯論會啦」。

▲▼政見發表會日程表。（圖／中選會提供）

▲政見發表會日程表。（圖／中選會提供）

事實上，總統大選政見發表會共有4場，總統候選人的時間依序是12月20日晚上7時、26日下午2時、28日晚上7時，副總統候選人的發表時間則在12月22日晚上7時。

至於總統候選人電視辯論會，正副總統候選人各有1場，總統候選人部分將於12月30日下午2時舉行，副總統候選人的辯論會則在1月1日下午2時進行。

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