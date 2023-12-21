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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統政見發表會整理！侯友宜3D策略、賴清德4使命、柯文哲強調4點

▲國民黨總統候選人侯友宜出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2024年總統大選首場電視政見發表會昨（20日）登場，此次發表會共進行3輪，每輪可發言10分鐘。發表會依照抽籤號次決定順序，第一個登場的是國民黨候選人侯友宜，其次是民進黨賴清德，最後則是民眾黨柯文哲。《ETtoday新聞雲》也整理出三人政見，讓讀者了解內容。

第一輪｜

侯友宜：

台灣目前的痛苦指數創十年新高，有六成民眾覺得需要政黨輪替

侯稱民進黨專制、弊案不斷、NCC箝制言論自由、台大卡管，民主需要制衡，否則就會向下沉淪；政黨需要輪替，不然就會一直舞弊。

今年代表字是缺，證明民進黨無能，什麼都缺。然而，現在卻還有人「貪」、發國難財。若他當選總統，絕對不容許弊案發生，會成立特偵組，重建信任

侯稱賴清德主張台灣獨立，卻拗定義不同。很多活動中，中華民國的標誌越來越小，質疑現在要一步一步走向台獨，讓戰爭離台人越來越近、讓和平離台人越來越遠。若由他領導台灣，將會以現狀為基礎，讓兩岸建立互信和平的交流

堅持台灣民主自由制度，反對一國兩制也反對台獨。

提出3D戰略：

1.嚇阻

2.對話

3.降低衝突風險

侯強調備戰不引戰，增加善意，邁向和平。和平是發展基礎，中華民國的憲法是兩岸政治上的護國神山，絕對永遠要顧好。這場大選是戰爭跟和平的選擇，戰爭不可以有萬一。

侯此輪最後詢問賴清德是否願意公開放棄台獨主張？

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德：

稱對手抹黑攻擊。

賴37歲棄醫從政，感謝支持者，他將承先啟後，並提出4大使命

一、保衛國家生存

不分族群，認同台灣都是族人，堅持自由民主。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞，他將帶民眾走進世界、壯大台灣。賴指出九二共識就是一個中國原則，但侯友宜卻接受，這樣如何決定台灣前途？接著指柯文哲稱「兩岸一家親」，如何走蔡英文總統的外交路線？

二、守護2350萬人民的生命：

賴過去習醫救人，現在選總統也是要守護人民的寶貴生命，因為和平無價，戰爭沒有贏家。他會在對等尊嚴的情況下與中國交流，達到和平共榮，在中國尚未放棄武力犯台之前，他將落實「和平4大支柱行動方案」，強化全民保家衛國意識、強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，靠實力保衛國家，不是靠侵略者的善意。

賴問侯和柯，真的認為接受一個中國原則、九二共識，處處配合中國就能獲得和平嗎？

三、照顧全國人民的生活：

賴將照顧人民飯碗，持續壯大科技產業，推動半導體、人工智慧、低軌道衛星等產業，投資下個世代的創新，包含綠能、量子電腦、精準醫療等，協助轉型。未來還會推動均衡台灣、國家建設計畫，各縣市支持地方產業、社會企業，讓人人可以樂業。

賴問侯柯兩位是否真認為過時的服務貿易協定、把台灣經濟再度鎖入中國，對台灣人民比較好？

四、讓台灣這塊土地生生不息：

國家偉大與否在於是否享有自由民主人權的普世價值，打造民主台灣，擴大社會投資，以加薪、減稅、少負擔3原則讓年輕人看見希望，讓壯年人實現夢想，讓老年人擁有幸福，讓弱勢者可以獲得照顧。

為解決年輕人居住問題，賴將強力推動社會住宅，並稱很多人認為「侯康貸」不可行。

賴指柯「你家有新增的違建」，投資的農地違法變成停車場，也就是年輕人關心的土地房子都出問題，且被發現後推給爸媽才恢復現狀，明知故犯，這就是新政治嗎？期許自己選上後會是希望的色彩，是綠色、藍色、白色，用行動帶來希望，讓台灣生生不息。

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲：

承諾當選後建構民主自由、繁榮、和平、團結和諧的國家。詢問民眾要維持藍綠惡鬥的現況？還是走向新政治？

柯點出台灣要面對很多問題，像是「物缺」、高房價、少子化、高齡化、健保費用無法控制等。他希望台灣是美麗之島「福爾摩沙」、是中美溝通的橋樑，也希望台灣是由一個清廉、勤政、愛鄉民的政府領導，不是讓一個每天喊口號、大撒幣、製造仇恨、很多問題都沒有解決的政府來領導。

面對大選的總綱是「共榮社會，國家治理」。對外是台灣自主、兩岸和平，對內是聯合政府、團結台灣。台灣是移民社會，只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣就是台灣人，馬偕就是很好的代表，透過共榮社會的思想促進團結社會。

人民才是政治的主題，而不是意識形態，柯認為不應以少數人犧牲多數人，不應以政黨利益犧牲國家利益，他們講究政治誠信、理性務實科學，而非喊口號、大撒幣，這根本沒解決問題。

柯強調「台灣自主，兩岸和平」，讓民眾享有民主自由的政治制度跟生活方式。他願意以對等尊嚴的方式和大陸交流，他過去辦過雙城論壇、世大運，有成功與大陸打交道的經驗，從來沒讓台灣權益受損，因此可以用5個互相原則跟大陸相處，並找出彼此能接受的方案。

1.互相認識

2.互相了解

3.互相尊重

4.互相合作

5.互相諒解

柯認為不能將國家安全寄託在對方的善意上，所以在台灣自主方面，應要有足夠國防力量，國防預算要達到GDP的3%。看回國內，台灣歷史上沒有聯合政府經驗，而台灣過去30年最大問題是藍綠不分是非的惡鬥，沒好好坐下來討論，那該如何面對現況問題？

柯主張，過去不管有幾組候選人參選，最高票就當選，但這可能選出少數人的總統，且一旦選上，行政院長、部會首長不需要同意，所以才出現蔡英文總統不用開記者會。

柯認為現在體制對小黨不公平，有助於權力集中。他主張總統應該去立法院國情報告，接受黨團諮詢，行政院長要經立法院同意才任命，部會首長應當到立法院各委員會去接受聽證。

柯也稱，不分區立委應該3%以上的票數就可以分配席次，立法院從並立制改為聯立制，主張廢考監兩院實現三權分立。

對於文官制度的重整，應該要有公開透明遴選制度，要把開放政府、人民參與的公開透明理念帶進政府，讓政府不是單一政黨、少數幾個人就能把持。

柯坦言現行狀況修憲困難，但只要當選的人願意放下權力，還是可以朝向內閣制發展，請大家思考要不要走向新政治、新文化？

柯拋問，社會和諧從家庭和樂做起，大家多久沒跟家人講話？他提出五五計畫，每天5分鐘、每個禮拜至少5天跟長輩講話，跟長輩有良好溝通，跟他們講2024台灣最好的選擇是柯文哲，第一不會貪汙、第二不會債留子孫、第三注重老人福利，比照台北市65歲以上健保費有補助，一個月450元的悠遊卡可以免費坐公車和捷運。

第二輪

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜

侯回應柯，他也不會貪汙；回應賴，憲法是護國神山，談任何共識都在中華民國憲法底下，反對一國兩制、反對台獨，請賴不要抹紅。

蔡英文說年輕人的未來是政府責任，但侯指出，25歲年輕人中，月薪達3萬的人不到一半，想買房卻不知房在哪，蔡政府社會住宅也跳票。接著他點出賴擔任台南市長時，社會住宅蓋了多少？是0；至於新北市則有社會住宅，還建構大學城，獲得很多肯定。

侯認為，低薪、高房貸、學貸讓年輕人喘不過氣，他由國家栽培，所以他應效忠國家、有正義的態度，要讓年輕人有力量、希望。他提出青年5好康

1.助你輕鬆安居

2.助你安心生養

3.助你加薪圓夢

4.助你學費減壓

5.助你公共參與

侯提出「侯康貸款」555方案，1500萬的額度可以全額貸，並提供5年0.5%的利息補貼，讓大家能趕快買到房。租房部分，租金要實價登錄，社會住宅由公家跟民間一起投資來蓋，蓋多元建設，包含社會住宅、企業勞工宅等，且生兩胎者，可優先抽社會住宅。另針對地上權住宅，可享5.6折，讓大家買得起、住得起。

侯再提出，30～40歲安心養、凍卵補助3萬元、生第3胎一生一次百萬房屋補貼，由國家撫養年幼子女。另外，12歲以下可以稅減一半，公立、非營利、準公共化幼兒園可以免月費，而私托、自己帶則補助1萬元，由國家幫忙照顧6到12歲的孩童。

薪水部分，侯承諾基本工資調到3萬3000元，且因為企業要幫員工加薪，所以國家就會幫企業減稅。

侯還提到，要讓年輕人免學貸，且大專院校的學費補助到5萬、出國讀書1年1萬，18歲到25歲可以給3萬，讓他們出國從事文化藝術創作等等相關學習活動。

最重要的是，侯要讓年輕人關心公共事務，將全力推動18歲公民投票權。他當選後，會找年輕人當總統府、行政院的實習生，召開青年國事會議，為青年人想，另也要推動公共政策網路參與平台，超過10萬人就開公聽會，解決問題。

年輕人怨嘆政府，過得真的政府照顧不多，侯直言「我們欠年輕人」，這是他們這個世代的人的責任。民進黨執政讓人看不到機會，千錯萬錯都是年輕人的錯，年輕人夢想變成空，年輕人欠的是公平正義。侯說他有3個孩子，每天都會聊天，所以他知道問題所在，希望不論誰當選總統，一定要讓年輕人築一個夢，也讓民進黨反省這段時間的過錯。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德：

賴指出，侯提到中華民國是護國神山，這是從沒聽過的神話，這要得中華人民共和國接受才有可能，侯認為可能嗎？

賴點出，開放10萬個外籍移工是典型假訊息，很可惜侯用假訊息掩蓋自己真的講過歡迎大量中生來台就業的事實，不敢坦然面對。他稱侯康貸普遍反應不佳，倒不如拿塭仔圳的5%土地來蓋，就可以增加1萬戶以上，不像現在400公頃才蓋2100戶社會住宅。

賴稱侯不知南台灣的辛苦、實況，他接任市長時適逢縣市合併，社會住宅不比直接給補助來得好，問侯在任內推了幾個社會住宅？

賴反省靠民進黨恐怕力有未逮，所以不分區立委提名秉持「民主大聯盟」的精神，跨黨派、跨世代邀請優秀人才擴大力量，守護台灣。

賴指出，不分區第一名的女性是林月琴，民進黨借重對方專業，要做好交通安全工作，避免人行道發生不幸意外；男性第一名是沈伯洋，可用專業對抗假訊息和認知作戰，安定社會；政治組第一名是游錫堃，游和陳定南在宜蘭為民進黨打下「綠色執政，品質保證」的招牌；還有王義川也是戰將，不管區域、不分區都是一時之選，請大家支持。

賴反擊，國民黨推派的多是政二代及地方勢力代表，恐怕讓市政停滯，過去改革也將退回原點。他當選後將秉持民主大聯盟精神，用人唯才、不分黨派，建立清廉、勤政、愛鄉土的政府，建設國家、發展經濟，積極打擊「黑金槍毒詐貪賭」，他從政30年不貪不取、乾乾淨淨，該查就查，絕對不寬貸，並說每個黨派都會有好的和壞的人，不該一竿子打翻一群人。

賴同意民進黨不完美，但會聽民意並檢討改進，雖侯、柯喜歡罵民進黨貪腐，但罵的案子都有結果了，包含購蛋案、疫苗案等；反而國民黨護馬文君、用88槍案抹黑他，稱國民黨做賊喊捉賊。

賴稱現在政府的清廉程度是27年以來最好，也就是蔡政府比馬政府好。他指出侯任內的治安成績倒數，而柯擴張實力，不只護高虹安，還跟國民黨牛鬼蛇神在一起，民眾黨才4年就墮落這麼快，若期待這兩人反貪污，等於是請鬼拿藥單。

賴提到老房子被攻擊，但礦區房子牽涉台灣礦業發展歷史留下來的礦工住宅，以及礦工後代安居的問題，合理解決才是正道，不是多年後只做到認定既存違建、拍照存檔就解決。事實上，房子都在區域計畫法施行前就已經合法存在，既然礦權廢止後並無妥善處理居住權，那年久失修、自行修建是很自然的事，這些房子是既存建築，與違建概念不同，應獲得合理解決。

賴說，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念那個年代礦工為台灣經濟的貢獻，願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館。

接著賴指侯友宜的「大群館」遊走法律邊緣，申請99個門號企圖逃漏稅、收學生高價租金，這樣還大談年輕人居住權。因此他問侯願不願意將此交付公益信託，免費提供弱勢學生居住？

賴稱柯投資農地來炒地、獲取暴利，用停車場收取非法租金，是否願意將農地也交付給公益信託？免費提供社區作為公益使用？最後他自認是感性的人，對人民的信任、信心、感情永遠不會變。

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲：

一、財政紀律：

天下沒白吃的午餐，這代不該把下一代的錢用掉，不能向下一代提款。當前政府特別預算花很多，蔡政府加起來超過2.4兆，且大多是舉債。蔡政府自稱紀律很好，但特別預算沒算進去，當然收入減支持等於0，但難道特別預算的錢未來不用還嗎？

柯在台北市長任內，前5年還了570億元，後3年面對疫情、戰爭至少0舉債，反觀中央政府防疫的特別預算就8400億，可又為何在疫情最緊張的時候幾乎都是用人家送的疫苗？他懷疑錢用在哪。面對財政紀律有兩件事要思考，欠債要還錢、現在要繳利息，他對特別預算亂花錢造成債留子孫非常反對。

這該如何改善？柯認為要先有計畫才可以編預算，以基隆輕軌為例，蔡政府說要80億、4年會完工，但基隆輕軌變基隆捷運，80億變成600億，且只開到八堵。

再來是中央與地方財政收支劃分法也要改革，目前地方政府多要靠中央政府才能達到收支平衡，這將影響地方自治，造成地方政府要看中央臉色。柯透露林全在蔡英文執政前找過他，說想修正中央與地方財政收支劃分法，但執政8年還是沒改，因為絕對的權力使人絕對的腐化，執政前覺得不公平，執政後發現錢是自己分配。

關於財政紀律有3個政策要執行：

1.特別預算法的空白授權要拿掉｜只有戰爭、重大經濟事故、天災人禍才可以編特別預算，不能濫用再債留子孫。

2.關於中央與地方財政收支劃分法應成立統籌分配管理委員會｜由中央、地方政府和民意代表專家組成，才能不必看中央臉色，落實地方自治。

3.召開全國賦稅改革會議｜台灣稅收占GDP的14%，但稅率卻沒比20%的日韓低，而收到的錢又比較低，這表示稅收有問題。他主張勞務所得和資本所得要分開課稅，因為有錢人用錢投資賺比較快，這會導致階級世襲。

二、文官制度

文官制度是整個施政的基礎，但民進黨執政創造一堆黑機關，損害穩定性與公正性，政策也因政黨輪替而中斷，台灣最大的問題在於沒有長期計畫，政策成為買票工具，現行文官考試任用制度無法達到適才適所，另外文官的考績制度導致勞逸不均，所以要改革，讓政府成為服務型政府，柯對此提出2點。

1.高階文官與國營事業董監要用遴選的

2.要限制政治任命的人數

文官考試的任用制度要修正，讓考用制度合一，再來也要修改考績法，改善勞逸不均。

三、數位治理

柯認為政府要E化，否則效率太差。對於數位建設，台灣基礎建設太差，資安也有問題，數發部一年預算200億元，結果去年詐騙案2萬9000件、今年8月2萬件，數發部預算發去哪？為何政府作為差？所以要推動國家數為轉型時，要有國家的數位轉型會會議，以進行跨部會整合，除了法律要修、做國家基礎建設、輔導企業數位轉型，還有現在用鈔票銅板購物也一定要改。

四、司法改革

柯稱，司法改革是小英政府讓大家最失望的，司法在民間信任度低，所以應落實司法改革委員會，讓司法系統透明與公正，讓人民相信司法是公平正義的，其中吹哨者保護法、不法饋贈罪、司法關說罪、棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪要大力推動

最後，柯不贊成設特偵組，因為若把權力集中在幾個人身上，更方便主政者操控。

第三輪｜

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜：

侯回應柯，只要用對人就會做對事，特偵組是針對案子辦案，只要沒人情壓力，就能立竿見影，且辦清楚後，人民就不會問。

侯回應賴，新北市有人貪污，他都自己查辦自己人，被他移送的占了九成多。他也說，大群館是合法建物，不是違章建築、沒繳稅。

侯認為，要選總統的人要隨時反省自己，而不是當學生在問民進黨貪汙時，還不回答，只問哪一件、哪一件？接著還肉搜，選總統要有高度跟態度，他這輩子打擊犯罪，絕不妥協，他要完成政黨輪替。

侯指出「綠能發電、綠營發財」有2個嚴重問題，分別是民進黨錯誤能源政策和賴清德新潮流派系，這有長期來「吃國家」的現象，且民進黨的532策略沒辦法做到，這與全世界潮流背道而馳。

侯請教賴「非核家園」的看法，不知對方態度是否又變了？要不要擁抱核能請說清楚？民進黨核四廢掉，是不是要走回頭路？不要騙選票。他很煩惱騙選票又跳票的狀況，這讓一堆人賺大錢，民進黨執政7年多的弊案多跟綠能有關，而台南88槍弊案也發生在民進黨執政時，並重提賴勁麟爭議。

侯稱，賴清德子弟兵接受業者性招待、跟綠能廠商租房，為何賴不講清楚？因此他提出5大能源政策

1.以綠永續

2.以核減媒

3.邁向無媒

4.以氣承轉

5.節能優先

侯說，他的核能政策就是把排碳能源減少，讓核電在安全無虞的情況下重新運轉，並成立核四總體安全審查委員會，同樣在安全無虞的情況下重啟，要符合世界潮流趨勢。

侯強調他從來沒反對綠能，是反對弊案，所以才要成立特偵組，要把事情一件一件查得清清楚楚。他也說，這場選舉是清廉跟貪腐的選擇，也是正義跟邪惡的選擇。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德：

賴再次強調，每個黨派都有好有壞，不該一竿子打翻所有人。對於能源政策，賴稱侯當市長時，反對核一核二延役，但選總統卻核三延役、核四重啟。另外，侯反問，若國民黨清廉，為何雲林縣議會議長涉及綠能收賄案？這是有檢察官偵查在案的。

賴回應柯還了570億的部分，這數據是集中在某一年的，並不像台南市平均分配，用制度面做到財政紀律。他也說，台南財政遠遠比新北來得好，看台南做哪些建設、花多少錢？以台南財政來說，他已還到200億之多，且還留下經費給後任市長使用。

賴接著說，若看到中央，在蔡政府領導下已還了9000億，且特別預算也要受規範，以債務比例來說，馬總統給的是32、33，現在才26、27，如果柯了解台北建設，為何這570億元集中在一年？知道還債卻不踏實，不要說重視財政紀律。

賴指出，明年大選是進步或退步的選擇，也是信賴台灣或是倚賴中國的選擇，更是民主或專制的選擇。他邀請蕭美琴搭檔有3層意義：

1.對國家有使命感

2.代表信賴台灣的國家方向

3.美德雙全穩健向前

賴說，趙少康把副總當總統選，究竟誰才是總統候選人？副總統破壞憲政體制、架空魁儡總統，他提醒侯，總統不可能有保母。接著他問侯，美中台136指的是什麼？

賴說柯所主張的內閣制是虛位元首、沒有副總統，那為何副總統要監督總統？且若凍結考監兩院，然後又要去立法院備詢不是質詢，這是擴充總統職權，理念與內閣制背道而馳。他也提到藍白合的過程，覺得這根本不是為了國家、人民，而是為了政黨利益。

賴指出，民進黨現在獲得最多人支持，其次是侯，最後是柯，而「藍白合」只證明聯合政府是聯合次要敵人打擊主要敵人。

賴認為，中國若要併吞台灣，應是國家政策，而不是哪個政黨、哪個人的主張所引起，請不要跟著中國檢討受害的台灣。接著他問另兩人，是否覺得現在3人站在這裡參選都是台獨？接受嗎？若接受，難不成是在選特首？

賴問侯，中國片面公布台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，且是在國民黨副主席夏立言到訪中國隔天就宣布，侯是否願意公布夏立言此行見何人、說何話？有無裡應外合，不要說別人抹紅？

賴問柯，當初怎會跟國民黨簽下6點協議，背後有無受到威脅利誘？為何事後反悔？為何哭了？跟國民黨簽協議是家人哭，若之後真當上總統，跟中國簽協議是全國人民都要哭，這部分願意說明嗎？

賴說，若8年前是其他人贏得選舉，台灣會變怎樣？若和中國簽定服貿、貨貿，企業會不會被制裁？當疫情無預警爆發，對兩岸物流毫無防備會多嚴重？經濟受到多大衝擊？更不用說同婚還在爭執、社會安全網沒有成績，好險這些可怕的如果都沒有發生，因為大家在8年前選對人。

賴認為，這8年來，台灣確實有很多改變，或許民進黨做得不夠好、不夠周全，但他們會檢討改進，也感謝大家給機會，民進黨沒有威權基因也不是一人政黨，他們清楚權力越大，責任就越大。賴最後說，下一個執政的政府不應該把之前推翻，而是要把政策繼續推下去，不夠完善就填滿、改革。

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲：

柯開頭提到居住正義，民進黨說要帶台灣走向居住正義，但房價卻越來越高，房價所得比已到16倍，也就是必須不吃不喝16年才能買得起房，而目前買房的人，收入大概有42%都在繳房貸。

柯稱，民進黨執政7年多來，居住正義跳票、社宅永遠在規劃。他點出，高房價會帶來高房租，或許有租金補貼，但房東不給收據、不給租金證明就無法申請，且就算發證明，房東也可能把房租拉高，這種租金補貼常變成看得到卻吃不到，是誰讓年輕人買不起、住不到？甚至租到了還怕被剝削？

柯指出，蔡總統上任說8年要社會住宅20萬戶，但到今年8月，只租不售的社會住宅總量是2萬1528戶，且其中大部分是他當台北市長時蓋的，至於台南地方政府到現在為止，社會住宅仍是0。

所謂居住正義是買不起也能住得起有品質的房子，讓年輕人有可以安心休息的家，柯的實現方式有三：

1.大力蓋社會住宅

2.大力修改稅制

3.大力補貼租金

柯認為，政府不應自己賣地、帶頭炒房炒地，應透過TOD跟EOD計畫大量興建社會住宅。TOD是以交通為導向的都市計畫，台北最成功的案例就是廣慈，在捷運站周邊蓋社宅；再來是EOD，現在的國小、國中有70%校舍要改建，但因為少子化，校舍不需要這麼多，可用學校用地蓋社宅，解決年輕人住的問題，另外公有舊房舍也能整修後拿來用，增加社宅數量。

社會住宅要達成3點：

1.居住正義，買不起也要租得起且有品質

2.城市美學，蓋得漂漂亮亮

3.帶動台灣建築產業的發展

柯以台北蓋社宅舉例，要有4個標章：

1.智慧標章

2.綠建築

3.無障礙

4.耐震

柯也點出循環經濟，要讓房子拆掉後，材質仍能重新使用，除了建構社宅，也帶動台灣智慧建築產業、考慮2050年淨零碳排放。他還提到，在台北的社會住宅不再是鄰避設施，而是社區都很歡迎。

柯根據在蓋社宅的經驗，建議建立全國統一的社會住宅統一名單，包含想住哪個地區、幾房、價錢等，登錄後每半年更新資料，這樣有抽社會住宅時，就會自動通知民眾，比現況更方便。

再來是稅制改革，柯指出蔡政府任內房屋價格成長27%，而漲最多的是台南，台南雖通過平均地權條例，但仍看不出其落實居住正義的決心。他擔任台北市長期間有實施囤房差別稅率，有很多房子的人需要提高稅率，並想辦法讓其進入租屋市場，雖然此舉會讓稅率越來越高，但若能把房子拿出來租人則可下降，而若以公益租出則可採最低稅率，藉此讓空屋進入租屋市場，現在空屋實在太多。

柯也主張應實施實坪制，現在虛坪制很難計算公設，造成混亂。另租金補貼部分，應按照每戶收入、人數而有不同，制度應健全。

柯總結，若要解決居住正義就要大力蓋社會住宅，並且改稅制，否則會讓更多建商炒房。

柯最後說，青年買房的寬貸年限從30年變成40年，只是讓繳錢時間延長；侯提的無頭期款，只是讓以後繳更多。他認為居住正義的重點在於房價，並自認他在台北市長任內做得不錯，若大家給他機會，他會把在台北蠻成功的居住正義推廣到全國去，造福年輕人。

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