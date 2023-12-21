賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、呂晏慈、陳家祥／台北報導

2024總統大選首場電視政見會20日登場，民進黨總統候選人賴清德在第三輪發言時，提及近來的各式民調，民眾對於希望哪個政黨執政，民進黨獲得最多民眾支持，國民黨僅20幾趴、民眾黨10幾趴，同樣角度來看，有7至8成反對國民黨，而有9成反對民眾黨。

由於在野黨多次提及各式民調中的一項數據，顯示有高達6成的民眾支持政黨輪替。不過，賴清德在政見會第三輪發言中，也談及近來的各式民調，民眾對於希望哪一個政黨執政，民進黨獲得最多的支持，有百分之30幾。

賴清德說，贊成國民黨重返執政的只有百分之20幾，而民眾黨更只有百分之10幾。他說，同樣角度來看，反對國民黨重返執政的高達7、8成，反對民眾黨執政高達9成。

賴清德在談話中也詢問民眾黨候選人柯文哲，柯主張內閣制，應該知道內閣制的國家是虛位元首，也沒有副總統，「你為什麼說副總統要監督總統？你若當選總統要凍結考監兩院，又要去立法院備詢不是諮詢，這些都是在擴充總統職權，這個都跟你主張的內閣制背道而馳」。

賴清德說，「藍白合」的議題可以證明，聯合政府就是建立在虛空的基礎之上之外，也證明只不過是聯合次要敵人打擊主要敵人。