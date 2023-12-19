蘋果2024產品亮點多！　AirPods、iPad、Apple Watch推重大升級

▲明年iPhone的更新升級不大，但其他主產品線亮點很多。（圖／翻攝財聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果近日市值突破3兆美元再衝出新高，幾乎與法國股市相當，但股價雖然持續走升，財報中包括iPhone、Mac、iPad等主要產品線卻出現全面銷售金額年減的情況，也因此蘋果2024年能否推出更吸引消費者的產品將是關鍵，才能繼續激勵華爾街投資人。

彭博資深記者戈爾曼（Mark Gurman）在專欄《Newsletter》中，對蘋果2024年的產品線給出了最新的全面展望，與過去幾年大有不同，蘋果明年大多數產線都將迎來「重大更新」。

他說明年新iPhone肯定會推出，但「不會有重大更新」，將會保留iPhone 15的外觀設計，加大Pro系列的螢幕尺寸，也將開始採用Action 按鈕（動作按鈕），除了這些可預料的小升級外，也將推出一個「專為拍攝影片設計的按鈕」。

不過對比iPhone沒什麼亮點的更新，其他產品線的情報明顯豐富許多。AirPods方面，蘋果將主要解決目前產品線的一大問題，被放在中間價位的第三代AirPods，雖然外觀像AirPods Pro，但功能並沒有明顯優於2019款AirPods，這點受到許多消費者詬病，因此戈爾曼指出蘋果的解決方案便是同時發布2款4代AirPods，除了外觀更新與USB-C充電盒外，較高價位的一款將配備主動降噪功能，符合許多用戶購買TWS耳機的核心訴求。

至於銷售量與存在感都不大的AirPods Max頭戴式耳機，蘋果也將更換成USB-C接口，預期還將提供多款顏色。此外，耳機軟體也將在2024年稍晚迎來重磅更新，與聽力輔助有關的一系列功能有望上縣。

值得一提的是，AirPods Pro可能在2025年迎來更新，目前雖然還沒有定型該款產品設計，但據指會專注於提升戴起來的舒適性。其他諸如體溫、健康監測等Pro系列獨佔的功能仍在早期開發的狀態。

Apple Watch的主要發展方向與耳機類似，也是增加健康領域的功能。蘋果正在努力推出兩項重磅功能 ─ 高血壓和睡眠呼吸中止症檢測。

iPad和Mac產品線也將迎來一系列重要更新， iPad mini與入門款iPad將升級更快的晶片，iPad Air也會有更大的螢幕可選，iPad Pro將重新設計並有望使用OLED螢幕。 MacBook方面，M3晶片版本的MacBook Air有望率先登場，而新一代MacBook Pro也已經在開發狀態中。

蘋果穿戴產品序列中尺寸最大的Vision Pro，這款產品帶來的營收不會太多，但話題熱度肯定可以維持在高檔。最新消息顯示，蘋果準備在2024年1月集中培訓數百名零售店員工如何使用及銷售該款設備，代表離Vision Pro上市愈來愈近。