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社會 社會焦點 保障人權

新北警取締砂石車超載+交通違規　這輛一次慘吞30萬罰單

▲▼大型車必依規定裝設行車記錄器「大餅」紀錄紙卡，蘆洲警分局11個月開出200多萬違規罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲大型車必依規定裝設行車記錄器「大餅」紀錄紙卡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方為了避免曳引車、砂石車超載問題及交通違規，造成八里區台北港周邊路面毀損及交通事故，從年初至今取締違規超載、未依規定裝設行車紀錄「大餅」紙卡，以及其他交通違規，共取締1743件違規，總計裁處高達200多萬元，單筆最高30萬，警方呼籲大型車勿存僥倖，將會加強台北商港周邊及八里重劃區取締作業。

警方表示，24日在八里區台北港周邊商港路段架設「移動式地磅秤」，發現一部砂石車行車不僅速度緩慢且輪胎扁平，經攔查確認超載，當場開出3張罰單，其中包含拒絕過磅、裝載砂石未依規定使用專用車廂及未依規定更換行車紀錄器紙卡（俗稱大餅），另發現載運廢土未攜帶有效土方運送聯單，並函請環保局依廢棄物清理法第9條告發，估計開罰將破30萬元。

▼蘆洲警分局加強八里區及台北港周邊違規取締 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼大型車必依規定裝設行車記錄器「大餅」紀錄紙卡，蘆洲警分局11個月開出200多萬違規罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據統計，警方在台北港周邊從年初至今，取締大型車各式違規包括闖紅燈201件、超速97件、超載36件、號牌污穢139件、貨物滲漏53件、行駛管制區112件、酒後駕車4件及其他交通違規1101件，共計1743件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額換算，總計裁處金額高達200多萬元。

轄區蘆洲分局將持續在曳引車、砂石車必經的台北商港周邊、八里重劃區、龍米路沿線、五股區新五路結合活動式地磅編排取締專案勤務，平日巡邏也將大型車違規列為重點取締項目。

依據道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者，將視超載情形處高額罰鍰及汽車違規紀錄，嚴重者可處數十萬元罰鍰；行經設有地磅處所五公里內路段，拒絕過磅者，處90,000元罰鍰，並得強制其過磅。另未依規定裝設或使用俗稱「大餅」之行車紀錄器最高可處24,000元罰鍰，提醒大型車駕駛勿存僥倖心態，挑戰警方嚴正執法態度。

▼蘆洲警分局11個月開出200多萬違規罰單，單筆高達30萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼大型車必依規定裝設行車記錄器「大餅」紀錄紙卡，蘆洲警分局11個月開出200多萬違規罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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