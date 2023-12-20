小學時單親媽癌逝…他由姑婆養大！不補習拚上台大：希望翻轉人生

▲小五時媽癌逝，單親高三生由姑婆養大，不補習、不熬夜拚上台大。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港高中一名劉惟勤同學，出身自單親家庭，從小由母親撫養長大，不料，國小五年級升六年級的暑假，母親因胃癌離世，之後他便由姑婆照料，國中時會考成績5A，但為了節省通勤時間、支出，選擇直升高中部，不補習、不熬夜認真向上，透過希望入學管道成功錄取台大圖書資訊學系。

東港高中指出，劉惟勤在國小五年級以前由母親單獨扶養，但母親在他五年級升六年級的暑假，卻因胃癌過世，之後由姑婆將他接回屏東照顧至今，姑婆、姑丈公以及舅舅雖不富裕，但將他視為己出並時時提醒他讀書的重要性，積極鼓勵他向學。

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東港高中表示，劉惟勤努力讀書維持好成績，除了希望能爭取到相關獎助學金之外，也希望能透過教育翻轉他的人生。他國中會考成績5A，原本可以進入明星高中就讀，但他選擇留校升學，直升東港高中高中部，除了可以節省通勤時間外，還能減少許多費用的支出。

東港高中提到，劉惟勤就學期間秉持著不補習、不熬夜的原則，認為將優異的成績維持住，就是給家人最好的回饋，他也非常感謝家人們這段時間以來對他的養育之恩。

東港高中透露，劉惟勤深知成功考上一個好大學，就是報答他們的第一步，所以他一直鞭策著自己好好讀書，這次終於不負眾望迎來好消息，成功錄取台灣大學圖書資訊學系。