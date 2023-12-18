兒帶小女生回家！他心軟收留「照顧10幾年」結局傻眼了：怪我寵壞

▲原PO因為同情，收留兒子帶回家的小女生。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「怪我自己把他們寵壞，我很生氣就叫他們搬出去！」一名網友發文表示，兒子在高二時認識一個女生，並偷偷將對方帶回家過夜，起初他同情這個小女生不得家人疼，所以沒有計較，然而，小倆口結婚後，「媳婦」卻什麼都不做，讓他忍無可忍，趕走兩人。貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，兒子在高二時，透過網路認識的一個高一的女生並偷偷帶回家。當時女生說家裡沒錢，且爸媽常常吵架又只疼哥哥、弟弟，所以原PO基於同情，便收留這個小女生，「都買早餐、買飯，帶她吃好料，衣服、內衣褲她也丟洗衣機給我洗」。

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原PO因為同情，所以都盡可能不計較，但他爸爸當時得知此事，就說「她家都沒人嗎？沒人在管嗎？一個女孩子在男生家都沒有回去」。

原PO自認對這個小女生很好，「10幾年都吃我的、用我的，還幫她洗衣服 」，而到了前陣子，小女生和兒子在一起10幾年，決定結婚。他直言自己其實覺得這個小女生很懶，所以不是很喜歡對方，但畢竟兒子喜歡，稱讚女生節儉，所以他也只能接受。

無奈兩人結婚後，「媳婦」卻什麼家事也不做，原PO照樣要幫洗廁所、幫倒垃圾、幫洗衣服，「想說同情她，不跟她計較 ，結果很過分！用洗衣網丟一包內衣褲給我洗」。之後原PO忍不可忍，就跟兒子說這件事，只是怎麼也沒想到，兒子反倒幫媳婦說話，「說不知道她很累嗎？」

原PO當下大爆發，「我是單親辛苦把兒子養大，結果兒子都沒為我，都為他老婆」，難道他就不累嗎？如今他一氣之下，便決定趕走兩人，「怪我自己把他們寵壞，我很生氣就叫他們搬出去！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兒子+媳婦一起搬出去，老婆自己選的自己受」、「住別人家還這麼北七，你趕他們出去是對的」、「支持，要他們搬出去」、「把你當傭人嗎？兒子也是一樣沒用」、「你洗你的，把她的衣服挑出來就好了」、「這個真的要教，很多年輕人都對這一塊很沒概念」、「你的不計較、同情要有底線，已經10幾年了，一邊抱怨一邊做，兒子、媳婦已經當你習慣了」。