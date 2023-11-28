每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

▲衛福部南投醫院外科醫師許家榮（右）手術示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

50歲張姓男子每週都要小酌3到4次來放鬆心情，威士忌、啤酒跟高梁不拘，並搭配香腸、鹹豬肉或魷魚絲等醃製下酒菜，感覺對胃又爽快；但他最近一個月覺得有「胃度度」的脹氣感，不時也會噁心想吐，就醫檢查後確診為胃癌，醫師採取腹腔鏡亞全胃切除術，併淋巴結廓清術，讓張男住院一週便出院返家。

依據衛生福利部統計資料指出，111年癌症十大死亡率，胃癌位居第8位，不容小覷；衛福部南投醫院外科醫師許家榮表示，胃癌的危險因子為醃製食品、慢性潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、長期酗酒及抽菸等。

許家榮指出，手術治療是胃癌主要的治療方式，也是根治惡性腫瘤最有效的方法；張姓患者先至肝膽腸胃科門診就醫，透過內視鏡切片檢查，確診為胃癌，由於為早期胃癌，可採取腹腔鏡手術：切除部分的胃及周邊淋巴廓清，剩下的胃再與小腸吻合重建消化道，術後病理確定為第一期胃癌，為避免復發而安排口服化學治療。

許家榮醫師說明，腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，而且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫師在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準；早期胃癌症狀不明顯，會以潰瘍表現，不易聯想到癌症，等到出現解黑便、貧血等胃出血症狀或是嘔吐、難以下嚥等情況時，可能已是中晚期，許家榮建議有胃癌家族史、上述危險因子之民眾，可安排胃鏡檢查，及早發現治療。