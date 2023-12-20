南韓大學學測「提早90秒收卷」　學生崩潰提告每人求償48萬

▲大學學測前，南韓高中考生在教室專心自習等待。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南韓學測（大學修業能力考試）於今年11月16日舉行，但首爾某考場竟然提早90秒響鈴收卷，如今39名學生集體提告政府，並且求償每人2000萬韓元（約新台幣48萬元），也就是為了重考準備一年所需的費用。

今年南韓學測結果於12月8日公布，而39名考生則在12月19日提出集體訴訟，他們宣稱在首爾某考場應考第一門科目「韓語」時，鈴聲竟然提早響起，儘管一些人立即抗議，試卷仍被收走。

不久後，監考老師在下個科目考試前發現錯誤，於是宣布將提早收卷的1分半鐘挪到午休時間、還給同學，但規定考生只能填上試卷空白欄位，不准變更已經寫上去的答案。提告學生表示，他們非常沮喪，無法集中精神參加剩下的七科考試，一些人甚至直接放棄、回家了。

為學生辯護的律師金宇碩（Kim Woo-suk，音譯）指出，不僅僅是參與集體訴訟的考生，其他同學的考試也被這個錯誤影響，但教育當局迄今沒有道歉。韓國廣播公司（KBS）則引述官員說法報導，負責特定考試中心的監考人員看錯了時間。

BBC寫道，南韓大學修業能力考試（Suneung）被視為世上難度最高的考試之一，不僅需要熬過8小時的一日馬拉松式應試，而且風險非常高，因為它不僅決定了大學安排與工作，甚至包括未來的人際關係。每年考試當天，南韓政府都會採取一系列措施，協助考生集中注意力，例如關閉國家領空、延遲股市開盤等。

事實上，這已經不是第一次發生類似事件。首爾一群學生提告，聲稱2021年參加大學學測時，考場提早2分鐘響鈴，今年4月被法院判決獲賠700萬韓元（約新台幣16.8萬元）。