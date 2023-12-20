他「赴日當男流鶯」15天大賺21萬！　爆賣淫法只罰女不罰男

▲新宿歌舞伎町出現外籍男流鶯。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本警視廳11月底至今在以「流鶯一條街」聞名東京都的歌舞伎町大久保公園旁分別逮捕4名外籍男性，然而這4人並非涉及買春，而是以觀光簽證入境賣淫，其中一人在短短15天內就靠賣淫進帳100萬日幣（約新台幣21.8萬元），甚至已是第3次來日賣淫。然而值得注意的是，由於日本賣春防治法僅針對女性，對男性無法開罰，因此警方只能依違反東京都迷惑防止條例中「類賣春行為」之名義將4人逮捕。

根據《朝日新聞》報導，警視廳9月開始陸續接獲通報稱，有多人以賣淫為目的群聚於歌舞伎町大久保公園，因此再度加強巡視。警方先後逮捕2名菲律賓籍男子與2名泰國籍男子，年齡介於26歲至37歲。

雖然日本有賣春防治法，但是由於只針對賣淫女性，因此警方只能依違反東京都迷惑防止條例中的拉客等類賣春行為將4人逮捕。面對警方調查，4人供稱，「因為歌舞伎町經常有在這裡站壁等客的女生，既然這樣我想我應該也可以」、「有朋友介紹我來大久保公園賣淫」等。

其中一名26歲的菲律賓籍男子11月下旬以短期簽證入境日本，每次賣淫價碼為1至2萬日幣（約新台幣2180至4361元），1天平均接客4至5人，而光是他來日本的短短15天就賺進至少100萬日幣（約新台幣21.8萬元）。在此之前他也曾多次使用短期簽證入境日本賣淫，此次為第3次。

警方表示，大久保公園附近以前就曾經有拉客賣淫的外籍男性，但是自從疫情爆發後，一度消失，直到2023年秋天又再次出現，因此警方也加派人力到場取締，並持續巡邏。