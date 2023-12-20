永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

▲▼花蓮吉安鄉通過審查，拿下全國鄉鎮等級最高銀級的佳績，是花蓮第一個獲獎的鄉鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府帶動永續低碳行動有成，2019年獲得中央肯定，頒給縣市層級最高銀級認證，如今協助地方爭取國家級低碳永續家園評等認證再下一城，19日傳出好消息，在縣政府極力輔導下，吉安鄉通過審查，拿下全國鄉鎮等級最高銀級的佳績，是花蓮第一個獲獎的鄉鎮。

極端氣候事件頻傳，生態系統大受威脅，全球永續發展和人類生存都面臨挑戰，花蓮縣身為地球一分子，一直致力於氣候變遷調適和環境保護。縣長徐榛蔚表示，縣政府長期推動環境保護和淨零永續，持續協助各鄉鎮市和村里社區建構永續環境及奠定氣候變遷調適的基礎能力，不遺餘力。

▲▼吉安鄉打造全鄉綠美化、串聯在地藝術、生態特色及族群融合來發展永續觀光等各項低碳行動，獲得高度肯定。

今年環境部專家委員現勘吉安鄉時，花蓮縣環境保護局副局長饒慶龍全程陪同，讓評選委員對縣鄉協力合作，印象深刻，他們對於鄉長游淑貞結合志工及企業的力量攜手打造全鄉的區域綠美化、推展節能燈具、串聯在地藝術、生態特色及族群融合來發展永續觀光等各項低碳行動，表達了高度肯定，經12月5日現勘後，幾經嚴評，今天終於通過審查，榮獲全國鄉鎮等級最高銀級的佳績，消息傳開，地方各界與有榮焉。

為帶動全縣永續行動低碳，花蓮縣已於2019年獲中央肯定，頒給縣市層級最高銀級認證，為鼓勵村里社區參與，近年來也積極協助村里爭取國家級低碳永續家園評等認，吉安鄉在縣政府輔導下，獲得鄉鎮等級最高銀級認證，顯示「永續已成花蓮的日常」！

徐榛蔚指出，花蓮縣每個鄉鎮及村里在永續家園六大面向都能均衡發展，也擁有獨特的在地低碳特色，在縣府積極推動下，各鄉鎮均設有電動機車充電站或交換站，並鼓勵綠色運具使用、幸福巴士共乘，也設法與各村推動志工認養環境，環保志工人數在全國的比例數一數二多，這些都是維護花蓮好山好水的無名英雄。

氣候變遷調適是重要重要課題，透過各鄉鎮、村里、社區和民眾的共同努力，花蓮縣政府呼籲，鄉親攜手維護潔淨家園，打造減污減排、淨零共好的美麗花蓮！