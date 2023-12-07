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樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

▲桃園蔡小姐參加「永續遊花蓮獎勵方案-自由行」，幸運抽中最大獎「特斯拉」電能車。（圖／花蓮縣政府提供）

桃園蔡（右）小姐參加「永續遊花蓮獎勵方案-自由行」，幸運抽中最大獎「特斯拉」電能車。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦「永續遊花蓮獎勵方案-自由行」住宿抽獎活動，只要4月1日至11月30日在花蓮合法旅宿業住宿，並前往指定旅遊點或指定活動，即可參加抽獎，抽獎儀式於5日在律師見證下舉辦，觀光處長張志翔抽出最大獎「特斯拉」汽車幸運得主，由蔡小姐獲得特斯拉汽車，將於18日由縣長徐榛蔚親自頒獎。

觀光處長張志翔表示，永續是花蓮的日常，透過結合永續概念及山海賞景步道，推出「永續遊花蓮獎勵方案-自由行」特斯拉抽獎活動，吸引遊客至花蓮旅遊，除了能享受新鮮的空氣、山海的美景，在秋冬到來時，更可到花蓮南區享受瑞穗和玉里兩大溫泉區的英雄美人湯，還可參加抽獎活動，把價值超過2百萬的特斯拉電動汽車帶回家，本次活動也藉由吸引遊客至花蓮住宿，滾動相關食、宿、遊、購、行消費，活動期間內總共有約6,400人參與本次活動，按交通部觀光署111年過夜者每人每次旅遊支出5,736元，帶來超過3,600萬元觀光產值。

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本次「永續遊花蓮獎勵方案-自由行」住宿抽獎活動，抽出萬眾期待的特斯拉幸運得主，得獎名單已公布於活動官網（https://trip.hl.gov.tw/），當主辦單位聯繫抽中特斯拉汽車的蔡小姐，她當下驚訝的說不出話來。

蔡小姐表示，她們家族外地成員每年11月都會固定回到故鄉花蓮聚會，這次來花蓮安排了二天一夜，跟家族成員們一同去了七星潭、東大門夜市、太平洋公園及吉利潭等景點遊玩，抽到車子覺得非常開心，每年到花蓮也都覺得花蓮不斷成長、改變，感謝縣長及縣府團隊的用心。

歲末年終之際，花蓮縣許多精彩可期的活動陸續登場，包含幸福聖誕城（12 ／15~12 ／28）及太平洋跨年演唱會（12 ／31-1 /1），元旦健走（1 ／1）更將在七星潭送出多項大獎，中獎機率相當高，花蓮縣政府誠摯邀請大家到花蓮過聖誕及跨年，一同倒數，開啟新的一年！
 

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