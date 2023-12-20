賴清德競總幹部遭爆「開酒店吸毒」　還有竹聯幫份子

▲桃園市議員許更生2022以無黨籍選上桃園市議員，這次選舉投入綠營，力挺黃世杰與賴清德，並擔任觀音區聯合競總的總召集人。（圖／CTWANT提供，下同）

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民進黨總統參選人賴清德接任民進黨主席後，打出高道德標準，修法強推「排黑金」條款，然而賴清德與立委黃世杰的桃園「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」卻相繼傳出染黑，包括擔任總召集人的桃園市議員許更生、觀音區主任委員歐炳辰及信賴之友觀音分會會長陳國周，都遭揭涉入「黑、金、黃、毒」的爭議。

民進黨發言人林楚茵、張志豪及立委候選人曾玟學14日召開記者會，揭露國民黨苗栗縣第二選區立委參選人、現任苗栗市長邱鎮軍是一家涉及毒品交易案電子遊藝場的房東，該起遊藝場還發生多起竊盜、搶奪、賭博，痛批國民黨涉及黑、金、槍、毒、賭，直指「KMT的K難道就是K他命的K？」

▲民進黨發言人林楚茵（左起）、苗栗縣立委參選人曾玟學、發言人張志豪12月14日舉行「黑賭毒‧厚友誼」記者會，呼籲侯友宜不要把反黑金拿來作秀。

就在民進黨開記者會痛罵國民黨涉黑、金、毒的3天後，賴清德與立委黃世杰觀音聯合競選總部17日舉行造勢活動。然而，桃園市地方人士表示，賴清德自己的觀音競選總部總召、桃園市議員許更生，經營一家有女陪待酒店，不僅出入分子非常複雜，該處還曾有客人在裡面吸食二級毒品安非他命遭逮。

該地方人士指出，許更生曾經是前市議員、前觀音鄉長歐炳辰的司機，許的外號是「小兵」，因為經營娛樂事業，在觀音地區頗有名氣。當地的「櫻花休閒會館」負責人是一名許姓男子，許更生則擔任總經理，在臉書上經常貼出該會館的照片，別人也稱他是會館的總經理，該酒店在經濟部登記包括餐飲業、菸酒零售業及其他休閒服務業等經營項目，在財政部的財稅營業項目則是「有侍者陪伴之視唱、視聽中心」。

▲前桃園市議員歐炳辰因貪污案遭判刑入獄，今年9月幫黃世杰邀請地方人士餐敘，並討論賴清德與黃世杰聯合競選總部籌備事宜。

「後援會（聯合競選總部）的總召集人開酒店，還有毒品犯在裡面吸毒，這真的是太離譜了！」該地方人士指出，酒店的出入分子非常複雜，有不少黑道分子出入。這家酒店在新冠疫情發生後不久，在2020年已經停業。

這位人士認為，開過酒店或是年輕時曾混過黑道的人，也應該有改過的機會，一旦他願意向善，並不該剝奪個人的從政機會；但賴清德的道德標準很高，大力推動犯下黑、金、槍、毒的人終身不得參選，一度讓他很期待「賴神」能帶來新的政治風氣。但他萬萬沒料到，賴清德與黃世杰的競選總部除了禮聘許更生之外，因貪污案遭判刑、目前假釋在外的歐炳辰擔任主任委員，竹聯幫份子陳國周則是信賴之友會觀音分會的會長，讓人頗為失望。

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