5天陪產假「老公從早到晚待婆家」　人妻忍痛顧兒：電話也不接

▲豬隊友完全不顧小孩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻心寒表示，她產後回娘家坐月子，結果老公5天陪產假，從早到晚全待在婆家，連電話都不接，讓承受脹奶與傷口疼痛的她，還得咬牙顧孩子；不僅如此，半夜泡奶、換尿布的工作，豬隊友也通通丟給她，全然違背當初的承諾。

女網友在Dcard提到，原本產前就說好要一起顧兒，結果她生完第三天出院，回娘家坐月子時，老公便將承諾拋在腦後，「他接到公婆電話後，就直接答應去吃飯，我請他吃完儘快回來，因為脹奶跟傷口很痛，需要他一起顧小孩，結果他從早上吃到晚上8點都不在，電話也不接，5天陪產假都這樣。」

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傻眼的是，老公聲稱，如果他不回去，爸媽會覺得是她在阻撓；但公婆卻說，是他自己要回家的。重點是，豬隊友晚上回來，照樣不管不顧，更別說半夜起來泡奶、換尿布了。

▲坐月子示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO委屈表示，「過一陣子，公婆說我太計較，大姑小姑說是我自己要生的；但事實是，之前跟公婆說我們已放棄生小孩，他們卻說，過世前想要抱抱孫子，於是我們才又努力的。」

如今她坐完月子，偶爾想回娘家時，公婆竟對老公說，「你老婆又要回去了哦？她嫁過來了欸，她爸媽沒再教嗎？」這番嘲諷讓她很心累，「累到想帶寶寶離開老公，不過又想再溝通一下，請問有什麼建議？」

對此，網友們紛紛回應，「感覺妳老公問題比較大，陪產假那5天很明顯拿婆家當擋箭牌，自己躲在那逍遙」、「純正豬隊友認證，他都不改善的話，小孩從母姓，再來就離開吧，別慣著他」、「根本想都不用想，就知道是豬隊友了，妳該為妳自己而活，快離吧」、「婆家整家都爛，老公更爛沒擔當，這種還要留著過年嗎？趕快放生跟寶寶一起回娘家」、「有這種垃圾老公我會直接離婚」。

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