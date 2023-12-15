女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

▲女子因為需要接送小孩、煮飯給公婆吃，每天會提早下班，留下2間房間拜託同事幫忙打掃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

如果夫妻都要工作賺錢，那照顧小孩的工作就要先分配好。一名女子近期到某飯店擔任房務人員，沒想到到職4天就被全部的同事討厭，而原因曝光以後，也讓鄉民怒了。

這名女子在「爆料公社」中指出，由於丈夫是職業軍人，平時照顧孩子的責任由她承擔，需要照顧2位就讀幼兒園的孩子、公婆的飲食起居，為了分擔家計，她也找了份飯店房務的工作。

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為了趕在學校下課時接送孩子、回家煮飯給公婆吃，女子時常會剩下2間房間沒整理，再拜託同事幫忙，她則是提早打卡離開，去打理家務事。

▲女子每天留2間房間拜託同事幫忙打掃，結果被全公司討厭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，女子的舉動引起同事們不滿，才到職短短4天就被全公司討厭，讓她感到委屈，不曉得為何同事們不能將心比心，「算了沒關係，只要兩個孩子每天能4點平安到家，我這可憐媽媽受點委屈沒什麼。」

不過，貼文曝光以後，鄉民們並不買單，多數人不斷出言砲轟，「你還是辭職吧，工作幾天就要人遷就你，你有小孩是你家的事」、「當妳同事真慘」、「那是妳的問題，為什麼公司要依據妳的家庭配合妳，懂什麼叫做制度嗎」、「所以別人活該承擔妳沒完成、留下的工作？不要這麼自私，好嗎？」

此外，也有人留言指出，上班時間應該是面試時就要敲定，到職後才因為自家問題，要求同事體諒，這種行為無論是在哪裡都會被討厭，最好還是自行創業，或是找公婆幫忙接送孩子，否則再換新的工作，還是會有同樣的事情發生。