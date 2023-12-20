整群人買樂透「以為中9億美元頭獎」　同事嗨爆宣布辭職

▲這起事件其實發生在2016年，相關影片近期重新開始流傳。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐澤西州一群餐廳員工合資買樂透「威力球」（Powerball），當兌獎的那一刻，他們欣喜若狂，因為開獎獎號與他們的彩券上的號碼完全吻合，頭獎彩金超過9億美元，其中一名員工當場宣布辭職。但這才過了短短20分鐘，一切都變了。

綜合太陽報、紐約郵報報導，這間餐廳42名員工湊齊210美元（約新台幣6500元）買樂透，在餐廳工作超過10年的調酒師波維羅莫（Charles Poveromo）也加入，並收到朋友傳來的兌獎資訊。依據畫面，當他們發現手上的彩券號碼2、11、47、62、63、17與開獎結果相符時，現場爆出歡呼聲，甚至其中一名員工脫下圍裙高喊「我不幹了」，當場宣布辭職。

波維羅莫開心打電話給老婆告知此事，但老婆當時說應該要再檢查一次號碼，直到此時他們整群人才驚覺，原來根本沒中獎，因為當時兌獎網站的資訊尚未更新，顯示出來的號碼全都是周三的開獎結果，但他們買的是周六開獎的彩券。

波維羅莫形容，「這感覺就像是肚子挨了一拳」。而威脅要辭職的那名員工當場笑了出來，重新把圍裙穿上，直說「回去工作吧」。

這起事件其實發生在2016年，相關影片近期重新開始流傳，也讓這群員工以為中大獎的故事再次受到關注。