藍源成功重返太空　時隔1年多再度發射無人火箭

▲藍源（Blue Origin）成功發射無人火箭。（圖／翻攝自X／Blue Origin）



文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國航太公司「藍源」線上直播顯示，「新謝波德號」火箭今天攜帶科學實驗設備從德州西部范霍恩（Van Horn）基地發射升空，這是一年多前發生事故以來首次發射，也意味這家億萬富豪貝佐斯所創的公司成功重返太空。

法新社報導，新謝波德號（New Shepard）在當地時間早上10時43分（台灣時間20日凌晨0時43分）發射升空。

路透社報導，火箭在飛行數分鐘後達到最高點，距離地面106公里，推進器這時與內有33項研究實驗的太空艙分離，然後成功垂直降落地面發射台，太空艙也在數分鐘後藉由張開的降落傘輕輕降落沙漠。

「藍源」（Blue Origin）原本計劃昨天發射新謝波德號火箭，但當天先是因為天氣寒冷而延後發射，後來又宣布取消任務。

藍源昨天在社群媒體X上發文表示：「由於地面系統出了問題，我們決定取消今天的NS-24任務，團隊正在排除故障。」

這是藍源時隔1年多首度重返太空。這枚火箭搭載科學實驗設備，沒有載人，但這項名為NS-24的任務必須先成功，藍源才能重新開始搭載尋求刺激的富豪前往太空探索。

自2022年9月發生事故以來，藍源就未曾發射過火箭。在這起事故中，火箭的推進器墜落地面，所幸太空艙利用降落傘安全著陸，艙內也未載人。

美國聯邦航空總署（FAA）對這起事故展開調查後，今年9月得出結論，事故是因火箭發動機溫度高於設計所造成。

FAA指示藍源公司進行修改，才准恢復發射，特別是在某些發動機零件的設計方面。

FAA在17日證實，已批准藍源再次發射火箭的申請。

自從貝佐斯（Jeff Bezos）2021年7月親自搭乘新謝波德號火箭發射系統首航以來，藍源總共已執行6次載人飛行任務，有些乘客是付費客戶，有些是受邀賓客。