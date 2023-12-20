美韓10國聲明譴責北韓射洲際飛彈　平壤批美部署核艦引發核戰危險

▲北韓駐聯合國大使金星批評美國部署核動力潛艦等行為，引發核戰爭危險。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

聯合國安理會19日針對北韓發射洲際彈道飛彈召開緊急會議，北韓與俄羅斯在會議中與美韓等盟國互槓，北韓代表稱美韓加強軍事演習、美方部署核動力潛艦引發核戰危險，讓2023年成為朝鮮半島軍事安全形勢方面的最危險一年。不過就在會議召開之前，美韓等10國也發布聯合聲明，以最強烈措辭譴責北韓試射飛彈。

綜合美聯社、韓聯社報導，美韓日英等10國所發布的這份聲明提及，10國不能再對北韓接連研發核武、惡意網路活動、侵犯人權等行徑袖手旁觀，譴責北韓12月17日最新洲際彈道飛彈發射以及此前所有試射行為。

這10國除了美國與南韓之外，還有阿爾巴尼亞、厄瓜多、法國、日本、馬爾他、斯洛維尼亞、瑞士與英國。這些國家稱，北韓光是今年就進行5次洲際飛彈試射，還發射超過25枚彈道飛彈，利用彈道飛彈技術發射衛星，違反多項安理會決議，威脅鄰國與國際社會的和平穩定。

不過北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）指出，今年是朝鮮半島軍事安全形勢方面「最危險的一年」，美韓加強軍事演習，美國還在區域內部署核動力潛艦等，這些都引發核戰爭危險。他敦促國際社會考慮北韓安全議題，宣稱其反制措施是絕對合理、正常的反應，是在行使合法自衛權。

金星也警告，若美韓持續進行魯莽且不負責任的軍事威脅，北韓武裝部隊不會袖手旁觀，挑釁者將為所有後果承擔責任，北韓也將持續建立更先進的戰略力量，以立即、壓倒性、決定性的反制措施，遏制來自美國及其追隨者的任何威脅。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂涅娃（Anna Evstigneeva）表示，如今情勢已來到危險邊緣，指責美國在該區域進行龐大軍事部署的行為，看起來就像是在為進攻做準備，呼籲要在沒有外部壓力的情況下，透過政治與外交手段和平解決朝鮮半島議題。

美國常駐聯合國副代表羅伯特伍德（Robert Wood）反駁稱，美國軍事演習為防禦性質，是北韓違反聯合國制裁，並非南韓、日本或是美國，且美國一再試圖與平壤政府進行無條件對話，但均遭拒絕。