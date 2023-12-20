快訊／高雄立委第六選區號次出爐！黃捷2號　郭倍宏1號、陳美雅3號

▲高雄市第六選區立委候選人陳美雅、黃捷、郭倍宏 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024總統暨立委大選進入最後倒數階段，高雄市第六選區立委「三腳督」激戰也持續開打，今（20）日候選人抽籤號次正式出爐，民進黨立委候選人黃捷抽到2號、國民黨立委候選人陳美雅抽到3號，喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏則抽到1號。

第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）

1號：郭倍宏（男，喜樂島聯盟）

2號：黃捷 （女，民進黨）

3號：陳美雅（女，國民黨）

▲高雄立委第六選區號次出爐！黃捷抽到2號。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市第六選區立委選舉再現「三腳督」戰況，是這次大選中相當備受關注的選區。民進黨立委趙天麟因被爆出婚外情，無預警宣布退選，民進黨找來黃捷接棒上陣，但黃捷從鳳山跨區到第6選區參戰，一度遭批空降、落跑。

不過，黃捷後續一系列選戰操作相當有話題，近來更是因化身「山道超商妹」再引起轟動，舉辦簽名會時人氣爆棚，也顯見她的高人氣。

▲高雄立委第六選區號次出爐！陳美雅抽到3號。（圖／記者吳世龍攝）

國民黨立委候選人陳美雅深耕在地多年，已擔任5屆議員，去年議員選舉拿下該選區最高票2萬5640票，地方實力不容小覷。陳美雅主打日本早稻田大學法學博士，在這次選戰也將自己的競選方式定位在與民眾近距離互動，希望讓選民感受到候選人的真誠，吸引更多人參與選舉。

▲高雄立委第六選區號次出爐！郭倍宏抽到1號。（圖／記者吳世龍攝）

喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏獨派色彩濃厚，長期推動「台灣建國」，這次參戰也來勢洶洶，在他加入後也讓泛綠分裂，讓「三腳督」戰況更加激烈。