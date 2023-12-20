北市立委號次出爐　北松山、中山區謝佩芬3號、王鴻薇5號

▲台北市長蔣萬安為黨籍立委候選人助陣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

選戰進入倒數階段，台北市選舉委員會今（20日）舉辦區域立法委員選舉候選人號次抽籤，其中第三選區（台北市北松山、中山區）共有7位候選人，抽籤號次分別為人民最大黨余新造1號、無黨籍陳源發2號、民進黨謝佩芬3號、制度救世島高士恩4號、國民黨王鴻薇5號、台灣維新楊時睿6號、臺灣雙語無法黨陳一郎7號。





▲國民黨王鴻薇抽到5號。（圖／記者楊惠琪攝）

為拉抬黨籍候選人聲勢，台北市長蔣萬安一早就抵達信義區行政中心，為黨籍候選人加油助選。第三選區主要戰將國民黨王鴻薇親自到場抽籤，抽到5號；主要對手民進黨謝佩芬也親自抽出3號。

台北市立委第三選舉區（北松山、中山區）由國民黨現任立委王鴻薇對上民進黨國際事務部主任謝佩芬，此區也是台北市長蔣萬安的「本命區」，過去立委席次皆由國民黨拿下，民進黨原本此次要徵召前副秘書長林飛帆參選，不料因「#Metoo」吃案風波退選，改由「哈佛女孩」謝佩芬接棒，這也是她第二度參選，2020年首次投入第6選區（大安）立委選舉，以7萬5718票、約42.32%高票落選。





▲民進黨謝佩芬抽到3號。（圖／記者楊惠琪攝）

完整抽籤號次如下

1號 余新造（人民最大黨）

2號 陳源發（無黨籍）

3號 謝佩芬（民進黨）

4號 高士恩（制度救世島）

5號 王鴻薇（國民黨）

6號 楊時睿（台灣維新）

7號 陳一郎（臺灣雙語無法黨）

