　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

▲▼甜點控,台酒,新食感,傳統,年味,食尚,送禮,伴手,清酒粕,旨味。（圖／資料照）

▲台酒獨家甜點禮盒嚴選令人眼睛一亮的搭配食材，為傳統台式年味增添有別於以往的風情與新食感！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆過年的儀式感很重要，許久不見的家人、厚實紅包、驚天鞭炮聲還有最重要的年夜飯跟小點心一樣都不能少，但零食小點吃來吃去還是只有瓜子、麻粩、花生糖嗎？不如把一部分年節零食扣打拿來購入新滋味，以別具特色的質感「食尚」，為全家人的過年回憶妝點出不一樣的美好食光，不論是作為伴手禮送給親友還是用來款待拜年的賓客，用不一樣的特色小點心創造美好的相聚時刻，一定讓他們特別記得你！

台酒出品，讓年節更有質感
必收3款甜點讓全家人1次滿足
市面上主打年節送禮的零食年年推陳出新，傳統年節糕餅也因變化較少而逐漸式微，如果因此漸漸消失在過年的餐桌上，真的很可惜。近年有不少飯店餐廳、美食品牌與老饕們，在固守老派靈魂的同時，也開始追求起「新食感」，意思就是在創新的思維之下，將傳統食品添加了不一樣的食材或創新做法，讓老顧客在熟悉的味道中吃出更有質感的風味。

不斷推陳出新的台酒，這次再度為老饕們獻上多款獨家特色禮盒，不論是利用琴酒增添蔓越莓酥的風味層次的馬告蔓越莓酥，還是以「清酒粕」入餅增添日式うまみ（鮮味）的杏仁餅及奶酥餅乾都很有特色，而且即使是小朋友也可以吃，還可以從小培養他們宛如法國人的美食品味！

比爺爺奶奶記憶中的傳統味道還要「食尚」
杏仁餅

▲▼甜點控,台酒,新食感,傳統,年味,食尚,送禮,伴手,清酒粕,旨味。（圖／資料照）

記憶中的杏仁餅是爺爺奶奶們的最愛，這次台酒嚴選蓬萊米粉搭配大塊杏仁果顆粒，除了減少加工保留杏仁營養外，每一口都能感受到杏仁顆粒脆口感，最特別的是還加入了台酒的獨門驕傲「清酒粕」。對日本人來說，清酒粕是日式料理中常見、為食物增添濃郁鮮香味的調味，以飽滿的鮮味，為整體食材帶來更豐富且平衡的味道。

拿在手中的「台酒清酒粕杏仁餅」就稍微可以看到杏仁的顆粒，細細品嚐時熟悉的杏仁風味撲鼻而來，大塊的杏仁果顆粒帶出香脆口感，呈現相當平衡的風味且回味無窮，即便因為順口連吃幾塊也完全不膩口，這就是清酒粕為杏仁餅全面提升的優雅食感。

浪漫琴酒＋微刺激馬告＋酸甜蔓越莓，讓爸媽重溫戀愛氛圍
馬告蔓越莓酥

▲▼甜點控,台酒,新食感,傳統,年味,食尚,送禮,伴手,清酒粕,旨味。（圖／資料照）

以酒入甜點是近年極夯的搭配，但通常的選酒以風味濃郁的蘭姆、威士忌或白蘭地較為常見，台酒則選擇了一條截然不同的路線——精選優雅韻味堆疊的「極CRAFT琴酒」，與帶有微微刺激感的在地馬告、酸甜蔓越莓，交織出獨特少見的新食感內餡風味。

熟悉的蔓越莓酥先是帶來可以想像的酸甜食感，正適合幫爸媽喚醒久違的戀愛腦、少女心，接著細緻的琴酒香以及微微辛香感的馬告，還能慢慢在味蕾層遞吃得出來的「贅沢」奢華感！

培養孩子優雅的飲食品味及鑑賞能力
伯爵紅茶口味奶酥餅乾

▲▼甜點控,台酒,新食感,傳統,年味,食尚,送禮,伴手,清酒粕,旨味。（圖／資料照）

每次一登場就會被小朋友搶光的奶酥餅乾，不是只有奶香與甜味而已！台酒這回也將清酒粕創意加入奶酥餅乾中，藉由清酒粕的日式うまみ（鮮味）先平衡奶酥餅乾的甜膩口感，增添鮮味層次，同時再加入讓風味更突出的伯爵紅茶粉，讓酥鬆的奶酥餅乾不只散發撲鼻奶香，細聞還有優雅茶香，吃起來也更為順口。

想培養孩子對於日常吃食的品味與鑑賞力？不如就從難得的年節時刻開始！讓台酒獨家的伯爵紅茶口味奶酥餅乾，打開孩子對於食物風味感知的另一扇門，學習沉浸在味覺與儀式感的享受。

過節不踩雷！讓台酒甜點禮盒一秒點亮年節美好食光
擔心過年期待的美食不如預期？鎖定美食圈都「鼓掌額樂」的台酒特色禮盒，無論是以清酒粕打造濃郁不膩口感的杏仁餅、奶酥餅乾，或是不計成本添加琴酒、帶來豐富食感的蔓越莓酥，就讓這些看起來傳統、可以想像味道的品項，在嘴裡迸出別開生面的新滋味。

ET快訊
巨胸弟媳「野外車震不倫」害慘！　生田斗真親弟身心受創
許維恩罕提「離世19年前男友」！
LIVE／復合？王少偉、許藍方各自表述！67歲陳美鳳像韓團　
快訊／柯文哲農地現況直擊！　遊覽車「一夜清空」拉封鎖線
最冷時刻出爐！　急凍6度
30億被盜走！　向國泰世華求償10億結果曝
67歲陳美鳳穿超辣！　他驚「以為是韓女團」：美到尖叫
大學老師偷拍女大生全裸　3人受害

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

琴酒香腸、伯爵紅茶餅乾「台酒中秋季」飄新意！一站買齊專屬禮盒才能送進心坎裡

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

麥當勞今起漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡

超商隱藏版人氣「玉米棒」！生產過程大揭秘　年銷竟可疊362座台北101

雪印60周年！以一甲子的堅持信念「未來，在牛奶之中」守護寶寶與全家人健康

網購挑交換禮物　搞怪瓷杯、釋迦帽佛系過聖誕超有梗

大氣球遊行、路跑、跳舞超歡樂　2023年 OPEN! RUN 最Q萌友正能量應援

【廣編】12月行程滿檔？　維持活力不掉電全靠一關鍵

中國科大打造奇幻「星光聖誕村」　台北車站東森廣場美成拍照打卡新熱點

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

麥當勞今起漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡

超商隱藏版人氣「玉米棒」！生產過程大揭秘　年銷竟可疊362座台北101

雪印60周年！以一甲子的堅持信念「未來，在牛奶之中」守護寶寶與全家人健康

網購挑交換禮物　搞怪瓷杯、釋迦帽佛系過聖誕超有梗

大氣球遊行、路跑、跳舞超歡樂　2023年 OPEN! RUN 最Q萌友正能量應援

【廣編】12月行程滿檔？　維持活力不掉電全靠一關鍵

中國科大打造奇幻「星光聖誕村」　台北車站東森廣場美成拍照打卡新熱點

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了！　激省組合菜單快看

鈕則勳／侯賴民調呈麻花捲　抗中保台PK政黨輪替

喬不攏！安理會「加薩決議案」表決再延後　就怕美國三度否決

許曦文與虛擬偶像LUNA合體！　學院風扮相網誇：太甜了

5天陪產假「老公從早到晚待婆家」　人妻忍痛顧兒：電話也不接

民眾黨抽中12號　黃珊珊：不分區立委目標10席、越多越好

指國民黨政黨支持度上升中　李德維：不分區突破15席才合理

女駕駛「鞋卡油門」凌志紅燈猛衝　9機車全倒8人傷...畫面曝光

33歲媽推嬰兒車「休旅車突然衝上人行道」　1舉動奇蹟逃死畫面曝

吃飯散步玩球全做了！「哀怨巨黑熊」駝背縮牆角逼視　主人好無奈

寒流殺到低溫下修！當心「溫差」引發急性中風　保暖用品使用2重點

消費熱門新聞

即起吃麥當勞變貴了！最新價格表快看

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了

終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝

年末換新「一物」立即擁有好人緣

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

揭秘超商玉米棒！年銷可疊362座台北101

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

限時4天！超商霜淇淋、思樂冰買1送1

媲美手搖奶茶！SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」美式賣場特惠中

麥當勞APP豪發優惠券！大薯、雞塊買1送1

超商限定10天送「19元單品美式」

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

超商限量賣「芋泥歐蕾」加滿Q彈芋圓

網購挑交換禮物　佛系過聖誕超有梗

更多熱門

相關新聞

網購挑交換禮物　佛系過聖誕超有梗

網購挑交換禮物　佛系過聖誕超有梗

聖誕節進入倒數，「交換禮物」成為最近熱搜關鍵字，但禮物該怎麼選擇，才不會踩到地雷被嫌棄，網購平台就從網友分享及搜尋整理並公布禮物購買指南，包括最想收到實用好物與熱門的有趣搞怪商品，此外也推出限時優惠活動，無論是聖誕送禮或年末犒賞自己，可以趁現在好好挑選。

聖誕節「創意科技禮物」推薦TOP4

聖誕節「創意科技禮物」推薦TOP4

倫敦「食裝秀」在家樂福？！集點換購有機會直飛英國

倫敦「食裝秀」在家樂福？！集點換購有機會直飛英國

酒銀行存越久越保值！　開戶必備印章、存摺

酒銀行存越久越保值！　開戶必備印章、存摺

花蓮中華市場升級轉型 　示範攤舖改頭換面

花蓮中華市場升級轉型 　示範攤舖改頭換面

關鍵字：

甜點控台酒新食感傳統年味食尚送禮伴手清酒粕旨味

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

寒流低溫下修！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面