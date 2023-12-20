甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

▲台酒獨家甜點禮盒嚴選令人眼睛一亮的搭配食材，為傳統台式年味增添有別於以往的風情與新食感！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆過年的儀式感很重要，許久不見的家人、厚實紅包、驚天鞭炮聲還有最重要的年夜飯跟小點心一樣都不能少，但零食小點吃來吃去還是只有瓜子、麻粩、花生糖嗎？不如把一部分年節零食扣打拿來購入新滋味，以別具特色的質感「食尚」，為全家人的過年回憶妝點出不一樣的美好食光，不論是作為伴手禮送給親友還是用來款待拜年的賓客，用不一樣的特色小點心創造美好的相聚時刻，一定讓他們特別記得你！

台酒出品，讓年節更有質感

必收3款甜點讓全家人1次滿足

市面上主打年節送禮的零食年年推陳出新，傳統年節糕餅也因變化較少而逐漸式微，如果因此漸漸消失在過年的餐桌上，真的很可惜。近年有不少飯店餐廳、美食品牌與老饕們，在固守老派靈魂的同時，也開始追求起「新食感」，意思就是在創新的思維之下，將傳統食品添加了不一樣的食材或創新做法，讓老顧客在熟悉的味道中吃出更有質感的風味。

不斷推陳出新的台酒，這次再度為老饕們獻上多款獨家特色禮盒，不論是利用琴酒增添蔓越莓酥的風味層次的馬告蔓越莓酥，還是以「清酒粕」入餅增添日式うまみ（鮮味）的杏仁餅及奶酥餅乾都很有特色，而且即使是小朋友也可以吃，還可以從小培養他們宛如法國人的美食品味！

比爺爺奶奶記憶中的傳統味道還要「食尚」

杏仁餅

記憶中的杏仁餅是爺爺奶奶們的最愛，這次台酒嚴選蓬萊米粉搭配大塊杏仁果顆粒，除了減少加工保留杏仁營養外，每一口都能感受到杏仁顆粒脆口感，最特別的是還加入了台酒的獨門驕傲「清酒粕」。對日本人來說，清酒粕是日式料理中常見、為食物增添濃郁鮮香味的調味，以飽滿的鮮味，為整體食材帶來更豐富且平衡的味道。

拿在手中的「台酒清酒粕杏仁餅」就稍微可以看到杏仁的顆粒，細細品嚐時熟悉的杏仁風味撲鼻而來，大塊的杏仁果顆粒帶出香脆口感，呈現相當平衡的風味且回味無窮，即便因為順口連吃幾塊也完全不膩口，這就是清酒粕為杏仁餅全面提升的優雅食感。

浪漫琴酒＋微刺激馬告＋酸甜蔓越莓，讓爸媽重溫戀愛氛圍

馬告蔓越莓酥







以酒入甜點是近年極夯的搭配，但通常的選酒以風味濃郁的蘭姆、威士忌或白蘭地較為常見，台酒則選擇了一條截然不同的路線——精選優雅韻味堆疊的「極CRAFT琴酒」，與帶有微微刺激感的在地馬告、酸甜蔓越莓，交織出獨特少見的新食感內餡風味。

熟悉的蔓越莓酥先是帶來可以想像的酸甜食感，正適合幫爸媽喚醒久違的戀愛腦、少女心，接著細緻的琴酒香以及微微辛香感的馬告，還能慢慢在味蕾層遞吃得出來的「贅沢」奢華感！

培養孩子優雅的飲食品味及鑑賞能力

伯爵紅茶口味奶酥餅乾

每次一登場就會被小朋友搶光的奶酥餅乾，不是只有奶香與甜味而已！台酒這回也將清酒粕創意加入奶酥餅乾中，藉由清酒粕的日式うまみ（鮮味）先平衡奶酥餅乾的甜膩口感，增添鮮味層次，同時再加入讓風味更突出的伯爵紅茶粉，讓酥鬆的奶酥餅乾不只散發撲鼻奶香，細聞還有優雅茶香，吃起來也更為順口。

想培養孩子對於日常吃食的品味與鑑賞力？不如就從難得的年節時刻開始！讓台酒獨家的伯爵紅茶口味奶酥餅乾，打開孩子對於食物風味感知的另一扇門，學習沉浸在味覺與儀式感的享受。

過節不踩雷！讓台酒甜點禮盒一秒點亮年節美好食光

擔心過年期待的美食不如預期？鎖定美食圈都「鼓掌額樂」的台酒特色禮盒，無論是以清酒粕打造濃郁不膩口感的杏仁餅、奶酥餅乾，或是不計成本添加琴酒、帶來豐富食感的蔓越莓酥，就讓這些看起來傳統、可以想像味道的品項，在嘴裡迸出別開生面的新滋味。